Valentijn Driessen: 'Met hem gaat het Ajax-voetbal niet terugkomen'

Valentijn Driessen is ondanks de uitstekende resultaten nog altijd kritisch op Francesco Farioli. De journalist van De Telegraaf vindt de spelopvatting van de Italiaanse trainer totaal niet bij Ajax passen. "Ajax hoort dominant voetbal te spelen", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

Zondag won Ajax met hangen en wurgen van NEC (1-2). De Amsterdammers lieten het initiatief in een groot gedeelte van de wedstrijd aan de Nijmegenaren. Driessen vindt dat Ajax-onwaardig.

"Ajax is gewoon een wereldmerk", zegt de journalist. "Je gaat mij niet wijsmaken dat je met Ajax-voetbal geen succes kunt boeken."

Driessen vindt de tactiek van Farioli veel te behoudend. "Het gaat om het DNA van Ajax, het dominant zijn met aanvallend voetbal, het willen winnen van wedstrijden op jouw manier, de wil opleggen aan de tegenstander. Dat gebeurt allemaal niet."

Driessen denkt ook niet dat Farioli toewerkt naar dominanter voetbal. "Ik denk niet dat met deze trainer het Ajax-voetbal terug gaat komen. Het is gewoon een ander type trainer."

Volgens Driessen is het spelersmateriaal van Ajax goed genoeg om in de Eredivisie aanvallender voetbal op de mat te leggen. "Ajax heeft gewoon echt veel kwaliteit in de ploeg. Dat hadden ze vorig jaar ook. Daarom was iedereen zo kritisch, omdat er helemaal niks uitkwam."

De selectie waarmee Farioli kan werken is volgens Driessen 'veel beter' dan vorig seizoen bij Ajax. De journalist wijst daarbij op het aantrekken van Davy Klaassen en Wout Weghorst. "Veel ervaring erbij", aldus Driessen. "Je kunt echt wel beter spelen dan ze nu doen en je mag ook meer verwachten."