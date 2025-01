Valentijn Driessen keihard: ‘Hij kan het tempo gewoon niet meer aan’

In De Oranjewinter is maandagavond flinke kritiek te horen aan het adres van Bas Nijhuis. De scheidsrechter besloot zondag geen penalty aan Feyenoord te geven, ondanks dat het shirt van Santiago Gimenez zichtbaar beschadigd was.

Tijdens Feyenoord - FC Utrecht (1-2) ging Gimenez aan het einde van de eerste helft naar de grond, na een duel met Paxten Aaronson. Ondanks dat er een gat in het shirt van de Mexicaan zat, besloot scheidsrechter Nijhuis de bal niet op de stip te leggen.

“Feyenoord is gisteren genaaid, want die hadden een strafschop verdiend”, blikt Valentijn Driessen een dag later in De Oranjewinter terug. “Hij trekt hem naar zich toe.”

Volgens Driessen had Aaronson bovendien een rode kaart moeten krijgen. “En dan is het tien tegen elf. Dat wint Utrecht natuurlijk nooit meer.”

“Maar die Bas liep ook drie keer in de weg gewoon”, gaat Driessen verder met zijn kritiek op Nijhuis. “Hij kan gewoon het tempo niet meer aan. Dit was ook weer de eerste topwedstrijd die hij krijgt in al die jaren.”

Ook Jack van Gelder is niet te spreken over het optreden van de arbiter. “Iedereen roemt hem altijd vanwege het feit dat hij zo lekker door laat voetballen. Maar ik kreeg gisteren het idee dat hij dat doet omdat hij niet alles meer ziet.”

“Echt. Hij ziet dingen over het hoofd. En drie keer in de weg lopen in een topwedstrijd is irritant, hoor”, aldus Van Gelder.