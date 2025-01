Valentijn Driessen keihard voor Eredivisionist: ‘Hij gaat het nergens maken. Hij is afgeschreven voor de top’

Valentijn Driessen heeft weinig vertrouwen in Naci Ünüvar. De 21-jarige middenvelder maakte deze week de overstap van Ajax naar FC Twente, nadat hij in de eerste seizoenshelft nog voor Espanyol speelde.

Ünüvar werd het afgelopen halfjaar op huurbasis gestald bij Espanyol, maar daar kwam het voormalig toptalent amper aan de bak. In totaal is de teller bij de Catalaanse club blijven steken op 129 speelminuten, verdeeld over vier wedstrijden.

Nadat de middenvelder deze week werd teruggehaald naar Amsterdam, maakte hij direct de overstap naar Twente. In De Grolsch Veste tekende hij een contract tot medio 2028.

Twente is voor Ünüvar geen onbekende club. Vorig seizoen verhuurde Ajax hem al aan de club uit Enschede.

Destijds maakte de creatieveling daar 604 speelminuten, verdeeld over 25 duels. In zijn eerste periode in Overijsselse dienst kwam Ünüvar tot vier goals en drie assists.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt de overstap van Ünüvar vrijdag ter sprake. “Ünüvar gaat nu naar FC Twente. Hij heeft ook al eerder bij Twente gezeten”, doelt Driessen op vorig seizoen.

“Daar heeft hij het niet gemaakt, bij Espanyol heeft hij het niet gemaakt… Hij gaat het nergens maken. Hij is afgeschreven voor de top”, is de journalist keihard.