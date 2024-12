Valentijn Driessen is snoeihard voor Marijn Beuker: 'Wat bezielt hem? Het riekt naar narcisme'

Valentijn Driessen heeft in een opiniestuk in De Telegraaf hard uitgehaald naar Marijn Beuker. De beleidsman van Ajax is nu een jaar in dienst bij de Amsterdammers, maar hetgeen hij tot dusver heeft neergezet kan de chef sport nog niet bekoren.

Op voorspraak van Louis van Gaal werd de inmiddels veertig jaar oude Beuker vorig seizoen naar Amsterdam gehaald. Hij kwam over uit Schotland, waar hij bij Queen’s Park FC razend knap had gepresteerd door twee keer met die ploeg te promoveren.

Hij wordt in de hoofdstad director of football, een nieuwe functie waarbij hij zich moet richten op de opleiding en de lange termijn. Onder zijn bewind verlengde Ajax dit seizoen bijvoorbeeld al met talloze jeugdspelers.

Voorafgaand aan dit seizoen bewees Beuker zijn belang binnen de organisatie toen hij nadrukkelijk aandrong op het binnenhalen van Francesco Farioli als nieuwe trainer. De Italiaan staat na een teleurstellende week, met de 2-1 nederlaag tegen AZ als dieptepunt, op een derde plek in de Eredivisie.

Driessen richt in zijn wekelijkse column zijn pijlen op Beuker. "Hij zag echter het door hem gerunde Ajax nagenoeg kansloos onderuit gaan bij zijn oude club AZ. De door Beuker aangestelde Farioli en diens elftal lieten hem in de steek met een armoedig optreden", schrijft de journalist.

"Zeker niet voor de eerste keer dit seizoen deed Ajax in niets denken aan waar Ajax voor staat. Maar wees gerust iedereen. Ga rustig slapen, met Beuker aan het stuur zal alles goed komen in de Johan Cruijff ArenA", vervolgt Driessen cynisch.

Hij wijst op de meest recente Instagram-post van de directeur, waarbij hij in vijf foto's terugblikte op een bewogen eerste jaar. "Foto's van Beuker alleen langs de lijn, Beuker met Farioli, Beuker met collega-directeuren Menno Geelen en Alex Kroes, Beuker met aanvoerder Jordan Henderson en Beuker met een wand vol kampioenschalen achter zich", somt Valentijn op.

"De laatste foto is nogal aanmatigend voor iemand die nooit een platte prijs heeft gewonnen in het topvoetbal, de Schotse derde divisie daargelaten. Met zijn posts op Instagram doet Beukers zijn weinig vleiende bijnaam van De Borstklopper alle eer aan."

De journalist vervolgt op nog heftigere toon. "Wat bezielt een beleidsmaker bij Ajax om zich zodanig te manifesteren en te profileren? Anders dan zichzelf te verkopen in plaats van de club. Social media hoort bij deze tijd, maar het riekt naar narcisme als je zo met jezelf te koop loopt."

Driessen hekelt bovendien dat er in de huidige technische staf is geen staflid aanwezig is die ervaring heeft als speler van Ajax. "Het afschudden van de ideologische veren", zo noemt hij dat. Volgens hem 'teert' Beuker op 'vier mooie dagen': de zeges op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2). "Wat op zich geen grote verdienste is met een versterkte selectie en rust in de top van de organisatie", aldus Driessen.