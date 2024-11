Valentijn Driessen is niet onder de indruk van twee spelers van het Nederlands elftal: 'Dit zie je bij de tweede klasse amateurs!'

Valentijn Driessen was niet onder de indruk van het spel dat Brian Brobbey dinsdagavond tegen Bosnië en Herzegovina (1-1) op de mat legde. Dat zegt de journalist bij Vandaag Inside. Ook gaat Driessen niet mee in de lofzang over Noa Lang.

Ronald Koeman liet in Zenica elf andere spelers aantreden vergeleken met het thuisduel met Hongarije van zaterdagavond. Daardoor stonden onder anderen Brobbey en Lang aan de aftrap, maar zij konden Driessen niet per se overtuigen.

“Lang staat tegenover een gozer (Ermin Bicakcic van Eintracht Braunschweig, red.) uit de 2. Bundesliga”, zegt de journalist over de PSV’er. “Daar hoeven we echt niet zo van onder de indruk te zijn.”

Ook de goal van Brobbey maakt geen indruk op Driessen. “Hij wist niet eens dat hij die bal op zijn hoofd kreeg. Hij krijgt hem per toeval op de zijkant van zijn hoofd.”

“Ik vind het niet zo’n grote voetballer”, zegt Johan Derksen. Driessen: “Er was ook een moment in de eerste helft waarbij hij opkomt en over de bal struikelt, terwijl er helemaal niemand in de buurt staat. Dit zie je bij de tweede klasse amateurs.”

“Hij heeft heel veel krediet en sympathie”, aldus Derksen over de spits van Ajax. “Een andere jongen die zo slecht speelt en als spits niet scoort was allang afgemaakt.”

“Ook in de ArenA word je normaal gesproken dan weggefloten, maar iedereen juicht hem toe”, weet Driessen, die dan wordt onderbroken door De Snor. “Doordat Brobbey niet presteert, staat die Houten Klaas (Wout Weghorst, red.) er steeds in, want hij scoort wel.”