Valentijn Driessen: 'Hij wordt als heilige bestempeld, maar dat is hij niet'

Valentijn Driessen is kritisch op Julian Nagelsmann. De bondscoach van Duitsland liet zich zondag op de persconferentie voorafgaand aan de interland tegen Nederland lovend uit over Ryan Gravenberch. Volgens Driessen heeft Nagelsmann Gravenberch echter te weinig de kans gegeven toen de twee samenwerkten bij Bayern München.

In het seizoen 2022/23 stond Gravenberch onder contract bij het Bayern waar Nagelsmann toen trainer was. De middenvelder moest het echter vooral doen met invalbeurten. Inmiddels speelt Gravenberch bij Liverpool, en daar bloeit hij met name dit seizoen helemaal op.

“Ik was toen net trainer geworden van Bayern München en had met Goretzka en Kimmich twee internationals van Duitsland die ik niet eenvoudig kon passeren”, blikte Nagelsmann zondag terug.

“Voor Ryan was dat lastig, want hij was bij Ajax gewend om basisspeler te zijn. Zijn start bij Bayern was ook niet perfect, alleen zag je wel zijn grote talent. Dat hij het nu zo goed doet, verbaast mij dan ook niet. Het zat erin en het komt er nu uit bij Liverpool en de nationale ploeg. Ik ben blij voor hem. Ryan is een goede, intelligente jongen.”

Een dag later reageert Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf kritisch op de uitspraken van Nagelsmann. “Gravenberch is natuurlijk een toptalent, dat zie ik ook wel. Maar hij heeft ook twee jaar stilgestaan.”

“En dat heeft misschien niet alleen met Gravenberch te maken, maar ook met de coaches”, gaat de journalist verder. “Onder anderen met Nagelsmann, die gewoon de voorkeur geeft aan twee waterdragers, Goretzka en Kimmich, boven Gravenberch.”

“Dat zegt ook alles over deze coach, die als een soort heilige wordt bestempeld maar dat helemaal niet is als je dit soort talenten gewoon geen kans wil geven. Hij geeft ze dan een halve wedstrijd, maar die moet je gewoon vier of vijf wedstrijden de kans geven bij Bayern München. Dan had hij (Gravenberch, red.) het misschien ook laten zien. In principe loopt hij al wel weer twee jaar achter.”