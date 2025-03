Valentijn Driessen: 'Het tempo tijdens Spanje - Nederland lag voor hem te hoog om bij te benen'

Valentijn Driessen heeft ook tijdens de return tussen Spanje en Nederland (3-3, 5-4 na strafschoppen) niet genoten van Memphis Depay. Dat schrijft de journalist in zijn analyse namens De Telegraaf.

Waar de chef voetbal van de ochtendkrant normaliter vaak kritisch is op het Nederlands elftal, is hij ditmaal opvallend positief. Volgens Driessen heeft Oranje bewezen bij de Europese top te horen.

“Het Nederlands elftal presenteerde zich op Spaanse bodem op een manier die je graag wilt zien van Oranje. Opnieuw deden de internationals in weinig tot niets onder voor de Spaanse Europees kampioen”, concludeert Driessen.

Driessen is enthousiast over het spel van een nieuweling. “De pas vrijdag ingevlogen Ian Maatsen deed het prima tegen Yamal en scoorde zelfs bij zijn debuut de belangrijke 2-2. Een gelukkige keus van Koeman om de verdediger van Aston Villa er alsnog bij te halen en niet te gokken op de onervaren Ajacied Youri Baas.”

Het spel van een andere international kon Driessen opnieuw niet bekoren. “Memphis Depay was in zijn 100ste interland lange tijd nog onzichtbaarder dan in zijn 99ste in De Kuip.” Memphis (47 goals) is na zijn benutte penalty zondagavond een doelpunt dichter bij het record van topscorer aller tijden Robin van Persie (50 goals).

“Het is mooi dat de spits blessurevrij is en iedere vier dagen speelt bij Corinthians; het tempo bij de laatste acht van de Nations League lag voor hem vooralsnog te hoog om bij te benen”, aldus Driessen.

Driessen sluit af met een positieve noot. “Dit Nederlands elftal kan zomaar een zonnige toekomst wachten. Omdat het bewijs is geleverd dat zelfs met een gemankeerd team het tot voor kort ongenaakbare Spanje aan het wankelen gebracht werd. Al moet de ban om eens te winnen van een topland nog gebroken worden.”