Valentijn Driessen hekelt PSV: ‘Ze zeggen het één en doen het ander’

Maandag, 2 oktober 2023 om 08:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:37

Beleid en visie in het profvoetbal staat louter met winnen of verliezen, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De jaarcijfers van Ajax, PSV en Feyenoord van het voetbalseizoen 2022/23 kwamen afgelopen weekend officieel en officieus naar buiten. Alle topclubs schreven zwarte cijfers, echter is Driessen kritisch op het lange termijnbeleid van de Eindhovenaren.

PSV gaat momenteel ongeslagen aan kop in de Eredivisie en haalde met onder meer Hirving Lozano (15 miljoen euro), Noa Lang (15 miljoen), Jerdy Schouten (12 miljoen) en Ricardo Pepi (10 miljoen) serieuze versterkingen in huis. “PSV wil met dit beleid terugkeren aan de nationale top en deelname aan de Champions League afdwingen”, schrijft Driessen. “Leuk die visie, maar een jaar geleden verkondigden dezelfde beleidsbepalers in de RvC en directie een compleet ander verhaal bij de jaarcijfers.”

De chef voetbal van De Telegraaf haalt aan dat PSV een jaar geleden met een nieuw lange termijnbeleid kwam. “De hand ging op de knip. Transfersommen boven de 10 miljoen euro ging PSV niet meer betalen. De afschrijvingen op transfers moesten omlaag. Peperdure flops als Bruma, Timo Baumgartl, Maxi Romero en Derrick Luckassen vertrokken met verlies. En om financieel niet onderuit te gaan, werd sterspeler Cody Gakpo in de winter verkocht aan Liverpool. En om wat vlees op de botten te krijgen, vertrok Noni Madueke naar Chelsea.”

Driessen schrijft dat met het uitgeven van 55 miljoen euro aan transfersommen afgelopen transferwindow de post afschrijvingen weer ‘enorm omhoog vliegt’, waar deze een jaar geleden juist naar beneden moest. “Emotie bij de beleidsbepalers en beïnvloeding door het publiek, dat een marginale rol van PSV in het nationale en internationale voetbal niet pikt, zorgden voor een compleet andere koers. Het lange termijnbeleid en de visie gingen weer overboord voor een nieuw lange termijnbeleid en visie. Mocht PSV kampioen worden en succes boeken in de Champions League: is het dan dankzij het gevoerde beleid of ondanks het beleid?”

“Bij ING of Heineken kunnen ze een antwoord geven op zo’n vraag. Maar het voetbal is onvergelijkbaar”, stelt Driessen. “Een geweldige strategie zonder punten betekent je einde. In welke bedrijfstak kan je zoals Ajax een winst van 39 miljoen euro boeken en staat de boel op instorten? Of word je kampioen met een verlies van 39 miljoen euro en ga je op de boerenkar door de stad?” Driessen noemt de goede jaarcijfers bij de diverse Eredivisie-clubs leuk en volgens hem wijst dit op een gezonde bedrijfsvoering, maar bieden ze 'nul garantie voor succes'.