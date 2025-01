Valentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan doet om Raúl Moro aan te trekken, zo laat hij weten in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. De 22-jarige Spanjaard lijkt hard onderweg naar de Amsterdammers, die volgens Mike Verweij 7 miljoen euro willen betalen. Driessen is echter niet overtuigd van de kwaliteiten van Moro en denkt bovendien dat hij andere Ajax-talenten in de weg gaat zitten.

Verweij bracht vrijdagochtend het nieuws naar buiten dat Ajax mondeling akkoord zou zijn met Moro. De vleugelspeler van Real Valladolid kan in de Johan Cruijff ArenA een contract voor 4,5 jaar tekenen, al zullen beide clubs dan nog wel tot een akkoord moeten komen. Waar Ajax zeven miljoen wil betalen, verlangen de Spanjaarden een bedrag van tien miljoen euro.

“Je betaalt straks zeven miljoen euro voor een Spanjaard (Moro, red.), terwijl je daarmee je Belgische jeugdspeler (Mika Godts, red.), die je zelf al een paar jaar hebt en zich heel goed ontwikkelt, onder druk zet”, is Driessen bijzonder kritisch op het beleid van technisch directeur Alex Kroes.

“Want je krijgt natuurlijk een concurrentie tussen die twee. Dan kunnen ze zeggen: ‘We willen hem achter Godts hebben’, maar dan betaal je zeven miljoen voor een wisselspeler. En hoe gaat Godts ermee om?”, vraagt Driessen zich hardop af. “Hij voelt zich nu heel lekker, dus er is toch vast wel een andere jeugdspeler die achter hem kan spelen?”

“Wat zijn nou eigenlijk je ideeën met twee van die jonge jongens?”, doelt Driessen op Godts en Moro. “Wil je daar twee seizoenen mee doorkomen? Ik had daar een heel andere keuze gemaakt.” Verweij maakt vervolgens duidelijk dat Moro eventueel ook een optie is voor de rechterkant.

“Daarbij hebben Rasmussen en Banel nu niet het niveau dat je bij Ajax mag verwachten”, vult Verweij aan. “Ik vind het daarom wel heel logisch dat ze hem (Moro, red.) halen, want je hebt in feite maar één goede linksbuiten.” Driessen beëindigt daarna de discussie door nog maar eens te benadrukken dat veel spelers bij Ajax niet gebaat zijn bij een hevige concurrentiestrijd.

“Bij PSV spelen allemaal volwassen spelers, maar die jonge jongens bij Ajax moet je natuurlijk gewoon wat vertrouwen geven. Als Godts twee keer slecht speelt en wordt uitgefloten, dan komt die Moro erin. Het is doodzonde als je daarmee een ander talent kapotmaakt. Datzelfde geldt voor Brian Brobbey, daar moet je voorzichtig mee zijn, want het is wel je kapitaal.”