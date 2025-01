Valencia vestigt hoop in tweede seizoenshelft op voormalig cultspits uit de Eredivisie

Valencia hoopt zich deze winterperiode te versterken met Umar Sadiq, zo schrijft Relevo. De Nigeriaan van Real Sociedad heeft wel oren naar een huurperiode in de sinaasappelstad, maar dan moet Valencia er wel in slagen om Rafa Mir van de hand te doen.

Valencia, dat begin deze eeuw nog een elftal van wereldklasse had, doet de laatste jaren voornamelijk onderin mee in LaLiga. Zo ook dit seizoen: Valencia staat momenteel één na laatste.

Alhoewel Valencia door de overstromingen in de regio eerder dit jaar nog een inhaalwedstrijd tegen Real Madrid tegoed heeft, is het duidelijk dat los Che alle zeilen moeten bijzetten om degradatie te voorkomen.

Valencia maakte in de zeventien wedstrijden die het tot op heden speelde slechts zestien treffers. Alleen hekkensluiter Real Valladolid (12), dat net als Valencia twaalf punten heeft, en het zeer defensieve Getafe (11) doen het wat dat betreft slechter.

Umar moet verandering brengen in de doelpuntendroogte. De Nigeriaan ervaart bij Real Sociedad concurrentie van onder meer Brais Méndez, Mikel Oyarzabal en Sheraldo Becker en kwam de laatste vier duels niet van de bank af.

Een huurtransfer naar Valencia kan uitkomst bieden voor Umar, maar dan moet de club eerst Mir van de hand doen. De spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Sevilla en heeft nog niet kunnen overtuigen. Mir wil het liefst in Valencia blijven, maar de kans bestaat dus dat hij vroegtijdig terugkeert naar Sevilla.

Volgens sportjournalist Héctor Gómez heeft Valencia reeds een akkoord bereikt met Sociedad. Als hij zijn medische keuring doorstaat en Mir geen obstakel vormt, speelt hij tot het einde van het seizoen in Mestalla.

Sadiq vergaarde bekendheid in Nederland toen NAC Breda hem in 2018 voor een half jaar huurde van AS Roma. De Nigeriaan maakte destijds onder meer de winnende treffer tegen Feyenoord (2-1) en was in totaal goed voor vijf goals en drie assists in twaalf wedstrijden namens de Brabanders. Sadiq werd mede dankzij zijn onuitputbare energie een publiekslieveling in het Rat Verlegh Stadion.

Na huurperiodes bij Rangers, Perugia en Partizan Belgrado nam laatstgenoemde club hem voor twee miljoen euro definitief over. Nadat hij voor negen miljoen euro verkocht werd aan UD Almería, had Sociedad in 2022 liefst 20 miljoen euro voor hem over. In vijftig wedstrijden voor de Basken maakte de elfvoudig international slechts vier goals.