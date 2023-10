Valencia eist rectificatie van Vinícius Jr. na racisme-opmerking in rechtbank

Valencia is niet te spreken over de verklaring die Vinícius Júnior donderdag heeft afgelegd in de rechtbank. De aanvaller van Real Madrid werd op 21 mei door een deel van de Valencia-aanhang racistisch bejegend. De Braziliaan verklaarde in de rechtbank dat hij door het hele stadion racistisch bejegend werd en dat is Valencia in het verkeerde keelgat geschoten.

In mei dit jaar ging het volledig mis in het Estadio Mestalla. Vinícius werd meermaals racistisch bejegend door een deel van de aanhang van Valencia. Na een aanvaring met Giorgi Mamardashvili en Hugo Duro kreeg Vinícius in blessuretijd, die zijn emoties toen amper meer de baas was, bovendien een rode kaart. Na afloop van het duel, dat Valencia met 2-1 won, ging het bijna uitsluitend over de racistische bejegeningen richting Vinícius.

Tijdens de zitting in de rechtbank overhandigde Vinícius bewijsmateriaal van drie personen die zijn aangeklaagd wegens racisme. De rechter deed bovendien een beroep op Éder Militão, teamgenoot van Vinícius, om een ooggetuigenverklaring af te leggen over de gebeurtenissen. Valencia wist de drie aangeklaagden snel na de beruchte wedstrijd aan te wijzen en deelde hen een levenslang stadionverbod uit.

"In navolging van de gepubliceerde informatie met betrekking tot de verklaring die Vinícius Jr. in de rechtbank heeft afgelegd, waarin staat dat het hele Mestalla racistische beledigingen naar hem heeft geslingerd tijdens de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid vorig seizoen, wil de club zijn verbazing, afwijzing en verontwaardiging uiten", begint Valencia het statement.

"Zoals coach Carlo Ancelotti zelf publiekelijk erkende, kan het gedrag in geen geval worden gegeneraliseerd naar het hele Mestalla." Ancelotti was na afloop van het duel in Valencia witheet. "Het is niet één iemand die hem een 'aap' noemt, het hele stadion bejegende hem racistisch. Ik heb nog nooit een heel stadion gehoord die 'aap, aap, aap' naar iemand roept." Later bood Ancelotti zijn excuses aan voor het generaliseren van de Valencia-fans.

"De club is zich bewust van de ernst van deze zaak", vervolgt Valencia zijn statement. "Racisme hoort niet thuis in het voetbal of in de samenleving, maar kan niet worden bestreden met drogredenen of ongefundeerde leugens. Deze kwestie vereist de betrokkenheid van iedereen en Valencia begrijpt dat het nauwgezet, nauwkeurig en verantwoordelijk moet handelen bij dit soort uitingen."

"De fans van Valencia kunnen niet als racistisch worden aangemerkt en Valencia eist dat Vinícius Jr. zijn verklaring van vanochtend publiekelijk rectificeert."