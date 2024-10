Valencia dieper in het moeras door toedoen van uitblinkende Jasper Cillessen

Valencia is de nieuwe hekkensluiter in LaLiga. De club uit de sinaasappelstad was maandagavond in eigen huis niet opgewassen tegen het Las Palmas van Jasper Cillessen. De bezoekers zegevierden met 3-2 en droegen de rode lantaarn daarmee over.

Het verschil op de ranglijst voorafgaand aan de kelderkraker was drie punten in het voordeel van Valencia. De ploeg uit de sinaasappelstad had zichzelf bij een overwinning wat lucht kunnen verschaffen., maar zo ver kwam het niet.

De score werd na een kwartier spelen geopend door Pepelu, die mocht aanleggen vanaf elf meter en niet faalde. Op slag van rust was het Alex Munoz die de score gelijk trok. Opvallend: scheidsrechter Jesús Gil Manzano gaf in de eerste helft liefst acht gele kaarten.

Eén daarvan was bestemd voor Pepelu, die twintig minuten voor tijd kon inrukken met zijn tweede gele kaart. Las Palmas was even daarvoor al op een 1-2 voorsprong gekomen door toedoen van voormalig PSV'er Fábio Silva.

Vijf minuten voor tijd maakte Las Palmas aan alle onzekerheid een einde. Op aangeven van Oliver McBurnie tilde Alberto Moleiro de marge naar twee: 1-3. Cesar Tarrega deed nog wel iets terug namens Valencia vanaf elf meter, maar daar bleef het bij.

Voor Las Palmas was het pas de eerste overwinning van het seizoen. De nummer voorlaatst speelde tot dusver drie keer gelijk en staat nu gelijk met Valencia, dat ook zes punten verzamelde. Las Palmas beschikt over een beter doelsaldo.