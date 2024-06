Vaessen slaat lucratief bod af en heeft transfer binnen de Eredivisie te pakken

Etienne Vaessen mag zich officieel speler van FC Groningen noemen. De doelman komt transfervrij over van RKC Waalwijk en tekent een overeenkomst voor drie seizoenen in Euroborg met een optie voor nog een extra jaar. Vaessen heeft een lucratieve aanbieding uit het buitenland afgeslagen.

AZ, Feyenoord en PSV informeerden de afgelopen maanden naar Vaessen, die concrete aanbiedingen kreeg van NAC Breda en Willem II.

Vaessen neemt na negen jaar afscheid van RKC Waalwijk. In totaal stond de Bredanaar liefst 210 keer onder de lat bij de Brabantse laagvlieger. Daarin wist Vaessen zijn doel 44 keer schoon te houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vol overtuiging koos de sluitpost voor de Trots van het Noorden. “Het contact met de club speelde al een tijdje en ik heb alle opties zorgvuldig afgewogen”, vertelt Vaessen. “Ik ben heel blij met deze stap. FC Groningen is een geweldige club met een groot stadion en een mooie achterban. Daar kreeg ik direct een heel goed gevoel bij.”

“Daarnaast was ik onder de indruk van de presentatie en het ontwikkelplan van de club”, vervolgt Vaessen. “Ik ben op een goede leeftijd voor een keeper en wil in de komende jaren blijven doorgroeien. Dat kan in mijn ogen heel goed bij FC Groningen. Ik zal de komende jaren alles geven voor deze club. Het moet zo snel mogelijk weer een stabiele Eredivisieclub worden met uitzicht op meer en daaraan wil ik een mooie bijdrage leveren.”

Hoewel de transfer al enige tijd in de lucht hing, kreeg Vaessen vorige week donderdagnacht plotseling toch de kans om zijn carrière een bijzondere wending te geven. Op zijn vakantieadres werd hij namelijk gebeld door Persepolis FC, wist Voetbal International te melden.

“Volgens welingelichte bronnen heeft Persepolis FC zich in de strijd om Vaessen gemengd. De Iraanse topclub zou een lucratief contract klaar hebben liggen voor Vaessen”, schreef journalist Joost Blaauwhof.

RKC heeft snel doorgepakt en al een vervanger voor Vaessen gevonden. Yanick van Osch maakte de overstap van SC Cambuur naar Waalwijk. De doelman stond eerder onder de lat bij Jong PSV en Fortuna Sittard.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties