Hugo Borst verwacht dat de KNVB nog gaat ingrijpen na dit weekend: 'Gaat een schorsing opleveren'

Hugo Borst is niet te spreken over de uitspraken van Etienne Vaessen. De doelman van FC Groningen haalde na het duel tussen FC Groningen en FC Twente (1-1) uit naar arbiter Dennis Higler. In zijn column in het AD heeft Hugo Borst gereageerd op de uitspraken van Vaessen.

Het moment dat voor de dienstdoende scheidsrechter, Dennis Higler, aanleiding was voor het wijzen naar de stip, was op zijn minst discutabel. Thijmen Blokzijl hield zijn directe tegenstander kortstondig vast, met alle gevolgen van dien.



Vaessen vond het een ‘lichte’ overtreding, zo vertelt hij aan het Dagblad van het Noorden. “Higler kan hem geven, maar dan moet je bij de situaties daarna ook consequent zijn. Dat gebeurde niet.”



De Surinaams international ergerde zich negentig minuten lang groen en geel aan Higler, die hij bestempelt als ‘walgelijke vent’. “Je kunt niet met die man communiceren.”



“Op zeker moment was het vijf meter buitenspel”, haalt Vaessen een voorbeeld aan. “Ik wijs de scheids erop met een gebaar en hij geeft me geel. Misschien moet ik dat ook niet doen, want ik heb er nu al vier, maar ja.”



“Je kunt gewoon geen gesprek met hem aangaan”, herhaalt de van RKC Waalwijk overgekomen keeper zichzelf. “Nee, Higler en ik worden geen vrienden.”

“Dit gaat hem op een schorsing komen te staan”, stelt Borst in het AD. De KNVB heeft overigens nog niet gereageerd op de harde woorden van Vaessen.

“Voor de tuchtcommissie moet hij beweren dat hij nog last heeft van Brobbeys trap tegen zijn hoofd”, aldus Borst. Vaessen kreeg aan het begin van vorig seizoen een trap tegen het hoofd in een duel met Ajax-spits Brian Brobbey. Hij hield daar een hersenschudding aan over en was enkele weken niet inzetbaar.