Vaessen krijgt gelijk: KNVB seponeert rode kaart die hij tegen Feyenoord kreeg

RKC Waalwijk kan zaterdagavond tegen Fortuna Sittard alsnog een beroep doen op doelman Etienne Vaessen. De schorsing van de goalie, die hij kreeg na een rode kaart tegen Feyenoord (1-0 nederlaag), is toch ingetrokken. Het beroep van RKC heeft dus goed uitgepakt voor de Brabantse laagvlieger.

De rode kaart van Vaessen was zondag na afloop een groot onderwerp van discussie. De 28-jarige sluitpost uit Breda kreeg in het duel tussen Feyenoord en RKC (1-0) tot zijn eigen stomme verbazing een directe rode kaart van arbiter Martin van de Kerkhof. Daardoor mocht hij vroegtijdig gaan douchen in De Kuip.

Vaessen stormde na een diepe bal - met zijn armen wijd gespreid - uit zijn zestien. Daar toucheerde de bal via zijn lichaam vermoedelijk de arm van de sluitpost. Een rode kaart tot gevolg, daar ook videoscheidsrechter Rob Dieperink niet ingreep.

Het woeste RKC benoemde dit vervolgens een bizarre beslissing en besloot in beroep te gaan tegen het schikkingsvoorstel van één duel schorsing. De nummer zestien van de Eredivisie is vrijdag in het gelijk gesteld.

Volgens de tuchtcommissie was er toch geen sprake van strafbaar hands, waardoor de eerder uitgedeelde schorsing is ingetrokken. Vaessen kan zaterdag gewoon aantreden tegen Fortuna, een belangrijk duel in de degradatiestrijd.

Eerdere reactie Vaessen

Na afloop van het duel verscheen de sluitpost al woedend en vol onbegrip voor de camera's van. "Ik vind het schandalig dat zo’n scheidsrechter niet even gewoon naar het scherm loopt", spuwde Vaessen

"Ik weet ook zeker dat deze kaart geseponeerd gaat worden, want anders kan ik beter mijn voetbaltas inleveren”, aldus Vaessen, die uiteindelijk zijn gelijk heeft gekregen door in beroep te gaan.

