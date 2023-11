Vader van Luis Díaz binnenkort vrijgelaten: ontvoerders wisten niet wie hij was

Zaterdag, 4 november 2023 om 16:30 • Sam Vreeswijk

De vader van Luis Díaz lijkt op korte termijn te worden vrijgelaten. Een week geleden werd hij samen met zijn vrouw, de moeder van de Liverpool-speler, ontvoerd in Colombia. De moeder zou al snel 'in goede gezondheid' zijn aangetroffen door de politie, maar naar de vader werd nog lang gezocht. Nu lijkt er dus een einde te komen aan de nachtmerrie voor de familie Díaz.

Het incident vond een week geleden plaats in Díaz' geboorteplaats Barrancas in La Guajira, waar zijn ouders nog altijd woonachtig zijn. Volgens berichtgeving in Colombiaanse media werd het stel in hun voertuig staande gehouden door gewapende mannen op motoren. Bronnen zeiden dat de ontvoerders het busje waarin de ouders zaten overnamen en vluchtten.

Volgens de Colombiaanse regering was ELN, het Nationale Bevrijdingsleger uit dat land, verantwoordelijk voor de ontvoering. De moeder werd dus vrij snel weer bevrijd, maar naar de vader, die werd vastgehouden door gewapende mannen, werd dagenlang met man en macht gezocht.

Nu is er dus een positieve update over hem: een tak van de ELN heeft in een statement aangekondigd dat er wordt begonnen met ‘het bevrijdingsproces’ van Díaz. Dat heeft er alles mee te maken dat hij de vader van een succesvol voetballer is.

In de verklaring is namelijk te lezen dat de ELN op het moment van de ontvoering niet wist dat het om de ouders van Luis Díaz ging. Daarnaast bekent de ELN dat het ging om ‘ontvoering met economische doeleinden’, ofwel een vorm van afpersing.

“Wanneer geverifieerd is dat dit de vader van Lucho Díaz is, zal hij worden vrijgelaten omdat hij een familielid is van een groot sportman waar we als Colombianen allemaal van houden”, is er verder te lezen.

Díaz’ club Liverpool neemt het zondag ondertussen op tegen Luton Town. Of de Colombiaan ook in actie komt, is nog niet bekend. “Diaz moet zelf bepalen of hij zich goed voelt en wil voetballen. Ik zie dat hij slecht heeft geslapen, maar ik laat het aan hem”, zei manager Jürgen Klopp daar vrijdag over op de persconferentie.