Vader van Lamine Yamal neergestoken, maar inmiddels buiten levensgevaar

Mounir Nasraoui, de vader van Lamine Yamal, is woensdag op een parkeerplaats neergestoken. Dit weet onder meer de Spaanse krant La Vanguardia te melden. Nasraoui verkeerde in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar volgens Relevo is het gevaar geweken en is hij alweer huiswaarts gekeerd.

Nasraoui werd met spoed opgenomen in het Can Ruti-ziekenhuis in Badalona, nabij Barcelona. De familie van de vleugelaanvaller van FC Barcelona heeft inmiddels bevestigd dat zijn vader inderdaad het slachtoffer is geworden van een steekpartij en met spoed is geholpen.

De lokale politie is inmiddels een grootschalig onderzoek gestart. Er waren diverse getuigen van het steekincident, zo weet La Vanguardia te melden. De politie werkt hard aan de zaak, maar kan nog geen details prijsgeven over de reden van de steekpartij.

In de Spaanse media wordt niet uitgesloten dat de steekpartij van woensdag het gevolg is van een eerder ruzie waarbij Nasraoui betrokken was. Dat kan echter nog niet met zekerheid worden gezegd.

Volgens Relevo is Nasraoui alweer ontslagen uit het ziekenhuis. Hij zal de komende periode gebruiken om te herstellen en aan te sterken. Zijn zoon heeft nog niet gereageerd op het heftige incident.

Nasraoui zag Yamal ondanks Europees kampioen worden met Spanje. De vleugelaanvaller van Barcelona was samen met Nico Williams de blikvanger van de Spaanse ploeg, die in de finale met 2-1 won van Engeland.

De vader van Yamal begaf zich na de gewonnen finale op het veld in het Olympiastadion in Berlijn. Hij maakte selfies met zijn zoon en mocht even de Europese beker vasthouden.