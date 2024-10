Vader en broer Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-min Son gestraft na mishandeling op voetbalacademie

De voetbalschool van Heung-min Son is in opspraak geraakt. Zijn vader, broer en nog een andere medewerker zijn schuldig bevonden aan kindermishandeling. Het drietal kreeg geldboetes uitgedeeld in de Zuid-Koreaanse rechtbank.

Vader Woon-jun Son en broer Heung-yun Son kregen ieder een boete van drie miljoen won, omgerekend circa 2030 euro voor het slaan en uitschelden van jeugdspelers van de voetbalacademie van de aanvaller van Tottenham Hotspur.

De drie medewerkers van de befaamde voetbalschool moeten verplicht een cursus van veertig uur te volgen, om zo gewelddadig gedrag tegen kinderen in de toekomst te voorkomen.

Woon-jun Son vindt ondanks de veroordeling niet dat hem iets te verwijten valt. ''Ik heb nooit gesproken of gehandeld op een manier die niet gebaseerd is op liefde voor de kinderen'', zo werd hij vrijdag tijdens de rechtzitting geciteerd door onder meer L'Equipe.

Volgens de Daily Mirror kwamen afgelopen zomer de eerste klachten binnen van ouders van een kind dat deel uitmaakt van de voetbalacademie van Son.

Naar verluidt is hun zoon met een cornervlag op zijn dij geslagen tijdens een trainingskamp in Japan in maart van dit jaar. De betreffende pupil zou hierdoor twee weken uit de roulatie zijn geweest.

De aanvaller van Tottenham heeft nog niet gereageerd op de veroordelingen van zijn familieleden. Son won donderdag met Zuid-Korea met 0-2 van Jordanië in een WK-kwalificatieduel. Dinsdag wacht het treffen met Irak op eigen veld.