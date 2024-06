Vacature: Voetbalzone is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur

Hoofdredacteur - Voetbalzone

Utrecht, Nederland

Hybride werken mogelijk in overleg

Full-time contract voor onbepaalde tijd

Over de rol

Voetbalzone is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur die het team komt versterken voor aanvang van het nieuwe seizoen 2024/25. Als hoofdredacteur ga je de grote lijnen uitzetten en in samenwerking met een gedreven en getalenteerd team van redacteuren ervoor zorgen dat het merk Voetbalzone zich blijft ontwikkelen en de populairste bestemming voor voetbalminnend Nederland blijft. Je hebt affiniteit met het produceren van zowel nieuws, achtergrondverhalen als SEO en affiliate-content. Daarbij laat je je leiden door relevante data.

Voetbalzone heeft een kantoor in Utrecht en je wordt geacht minimaal twee tot drie dagen per week op locatie te zijn. Je team is woonachtig door heel Nederland en werkt grotendeels vanuit huis, maar we streven ernaar om ten alle tijde mensen op kantoor aanwezig te hebben ter bevordering van de ontwikkeling van zowel stagiairs als redactieleden.

Waar zijn we naar op zoek?

- Minimaal drie jaar ervaring in een journalistieke- of managementfunctie- Communicatief sterk- Een gezonde obsessie voor voetbal- Kennis van recente ontwikkelingen in het medialandschap- Iemand die exact weet wat voetbalfans willen en hoe dit publiek te bereiken- Een persoon die de plek van content ziet binnen het grotere commerciële plaatje- Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken (weekenden, avonden) afhankelijk van de voetbalkalender- Kennis van CMS-systemen- Affiniteit met relevante social media kanalen- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal- Afdoende beheersing van de Engelse taal- Relevante media-gerelateerde hbo- of wo-opleiding een pre

Wat ga je doen?

- Redactionele strategie uitzetten en uitvoeren- Een team van redacteuren aansturen- Nauw samenwerken met de afdeling video & social- Nauw samenwerken met je collega’s van GOAL, Spox, Calciomercato en Kooora- Budgetten beheren en controleren- Google Analytics en Chartbeat gebruiken om output en bereik te optimaliseren

Contact

Ben jij de nieuwe hoofdredacteur die we zoeken? Stuur dan een mail met een motivatiebrief en cv naar [email protected] met als onderwerp Sollicitatie hoofdredacteur.