Vorig jaar 'één van de beteren' bij Ajax, maar niet in Oranje: 'Valt tegen, niet zo goed als iedereen denkt'

Benny Wijnstekers strooit met onvoldoendes in zijn spelersrapport van het Nederlands elftal. De rapporteur van De Telegraaf, tevens oud-international van Oranje, zag onder meer Jorrel Hato en Micky van de Ven worstelen tegen Duitsland.

''Centraal in de defensie was hij bij vlagen aan het zwemmen'', velt Wijnstekers een hard oordeel over Van de Ven, die vanwege de schorsing van Virgil van Dijk was doorgeschoven naar het hart van de Oranje-verdediging. ''Omdat het middenveld niet goed stond konden hij en De Vrij steeds moeilijk kiezen wat ze moesten doen.''

Hato krijgt net als Van de Ven een 5 als rapportcijfer. ''Ik wil rekening houden met zijn leeftijd (18, red.), want hij is nog jong. Maar Hato, die toch als een groot talent is bestempeld en bij Ajax altijd ijverig is, leed veel balverlies en was slordig.''

''Veel Duitse aanvallen kwamen over de Duitse rechterflank en daar stond het bij Oranje te vaak niet goed'', legt Wijnstekers uit waarom Hato een onvoldoende ontvangt. ''In het elftal van Ajax dat afgelopen jaar niet draaide vond ik hem vaak één van de betere spelers. In het Nederlands elftal valt het nog tegen en is hij nog niet zo goed als iedereen denkt.''

Waar Gravenberch excelleert bij Liverpool, daar zat de middenvelder niet in de wedstrijd tegen de Duitsers. ''Hij liet in vrije positie een bal drie meter van zijn voet stuiten en dat is typerend voor iemand die geen vertrouwen had en niet de acties kon maken die hij normaal wél maakt. Dit was een tegenvallende Gravenberch na eerdere fraaie optredens.''

De rapporteur keek met verbijstering naar de opbouw van Oranje en dan met name naar de rol die Quinten Timber daarbij speelde. ''Als dat keer op keer fout gaat, ga je op een zeker moment toch wat anders doen? Dan gooi je de bal in één keer op Brobbey. Het werkte niet!'' Gravenberch en Timber moeten het ook doen met een 5.

Wijnstekers is ook niet te spreken over de aanval van Nederland. Xavi Simons komt volgens hem niet tot zijn beste spel als rechtsbuiten. ''Misschien dat de positie achter de spits, zoals hij die na rust invulde, hem nog iets beter ligt omdat hij dan meer aan de bal komt. Maar vanaf de zijkant was het niks. Hij behoorde tot het leger vijfjes.''

Tijjani Reijnders, Cody Gakpo en Brian Brobbey krijgen van Wijnstekers ook een 5, terwijl Ronald Koeman wordt beoordeelt met een 5,5. Bart Verbruggen, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Donyell Malen verdienen volgens de rapporteur een 6. Het hoogste cijfer is voor invaller Mats Wieffer: 6.5.