Uitschakeling tegen PSV wordt trainer van Sevilla uiteindelijk fataal

Diego Alonso is niet langer de trainer van Sevilla. Dat maakt de Spaanse club zaterdagavond bekend in een statement op de clubwebsite. De 48-jarige Uruguayaan was nog maar sinds 10 oktober in dienst bij Sevilla. Het ontslag volgt enkele uren na de met 0-3 verloren LaLiga-wedstrijd tegen Getafe. Alonso is al de derde Sevilla-trainer die dit kalenderjaar is ontslagen.

Alonso was in het verleden trainer van onder meer het Uruguayaanse Pe√Īarol, het Mexicaanse Pachuca en het Amerikaanse Inter Miami. Bovendien was hij ruim een jaar bondscoach van Uruguay, waaronder op het WK van vorig jaar in Qatar.

Sinds begin oktober stond hij dus aan het roer bij Sevilla, maar dat dienstverband verliep uiterst moeizaam. Onder zijn leiding speelde de club veertien offici√ęle wedstrijden. Daarvan werden er slechts twee gewonnen. Van de andere twaalf duels werden er liefst zeven verloren.

Eén van die nederlagen was in eigen huis tegen PSV in de Champions League. Sevilla gaf toen een 2-0 voorsprong helemaal weg, en verloor uiteindelijk met 2-3. Mede daardoor eindigde de club uit Zuid-Spanje met slechts twee punten als laatste in Groep B.

Zaterdag leden los Nervionenses eens kansloze thuisnederlaag tegen Getafe: 0-3. Vlak daarna was Alonso ontslagen. In de kleedkamer zou hij te horen hebben gekregen dat hij was ontslagen. Daarna stond hij de aanwezige pers ook niet meer te woord.

Sevilla staat momenteel zestiende in LaLiga, en heeft evenveel punten als nummer achttien C√°diz, dat onder de degradatiestreep staat. De Andalusi√ęrs spelen in dit kalenderjaar nog tegen Granada en Atl√©tico Madrid.

Alonso is alweer de derde trainer die in 2023 is ontslagen bij Sevilla. In maart werd Jorge Sampaoli voortijd weggestuurd, terwijl zijn opvolger José Luis Mendilibar begin oktober mocht vertrekken. Onder de leiding van laatstgenoemde trainer won Sevilla dit voorjaar nog wel de Europa League.

