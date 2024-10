Uithaal Bosz naar Makkelie na PSV-Sparta valt slecht: 'Het is soms een enorme klootzak'

Peter Bosz is zaterdagavond na afloop van PSV - Sparta Rotterdam (2-1) niet mild voor Danny Makkelie. De winnende trainer vindt de toparbiter 'helemaal niks', een uitspraak die slecht valt bij analist Hugo Borst.

Bosz reageerde woedend toen Johan Bakayoko in de tweede helft aan zijn shirt werd getrokken in de zestien van Sparta Rotterdam. Makkelie weigerde echter een strafschop te geven en de arbiter toonde een gele kaart aan de zichtbaar opgewonden trainer van PSV.

''Ik ben altijd wel boos op Makkelie'', zegt Bosz na afloop zonder omhalen bij ESPN. ''Dus dat ligt meer aan mij misschien.'' Verslaggever Milan van Dongen is verbaasd over de uitspraak van Bosz. ''Altijd boos op Makkelie?''

''Ik vind het helemaal niks'', geeft de PSV-coach nog maar eens te kennen. ''Ik denk dat als je dat beeld terugziet, hoe duidelijk moet het zijn? Of moet hij gaan liggen? Dit was denk ik een hele duidelijke'', doelt Bosz op het incident met Bakayoko in de zestien van Sparta.

Van Dongen werpt op dat vantevoren is afgesproken dat er niet wordt gereageerd op de scheidsrechter. ''Had ik niet moeten doen. Oh, wat erg'', reageert Bosz vol cynisme. ''Maar de gele kaart is volledig terecht, absoluut.''

Borst

Hugo Borst keek met verbijstering naar Bosz. ''Het is de Week van de Scheidrechter. Ik weet niet of hij dat weet'', zo klinkt het in De Eretribune. ''Het zal hem niet bijster veel interesseren. Maar om in één zin te zeggen dat de scheidsrechter altijd helemaal niks is, dat kan niet.''

''Je kan niet zeggen dat Makkelie helemaal niks is. Die man zal ook dingen goed doen en is een goede scheidsrechter. Dus hier laat Bosz zich enorm kennen. Hij staat daar chagrijnig de pers te woord en ik vind dat niet sjiek in de Week van de Scheidsrechter'', geeft Borst mee aan Bosz.

''Peter Bosz is soms gewoon een enorme klootzak, dat is gewoon zo. Hij heeft echt wel betere en spannende interviews gegeven. Hij heeft enorm veel verstand van voetbal. En hij is ook weer niet kleurloos, want het is een amusementsindustrie. Laten we het zo zeggen'', zo besluit Borst.