Uitbreiding van Nederlandse enclave bij Man United is topprioriteit voor Ten Hag

Donderdag, 11 mei 2023 om 14:20 • Guy Habets

Bart Verbruggen is een van de belangrijkste transfertargets voor Manchester United. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Manchester Evening News. De keeperspositie op Old Trafford is onderwerp van gesprek nu David De Gea een aantal keer in de fout is gegaan en Erik ten Hag zou een wissel onder de lat overwegen.

De Gea veroorzaakte afgelopen weekend de winnende goal van Said Benrahma van West Ham United (1-0 nederlaag voor Man United) en ging eerder in de Europa League tegen Sevilla al niet vrijuit. Ten Hag liet meermaals weten het vertrouwen in zijn Spaanse doelman te behouden, maar The Manchester Evening News laat nu optekenen dat er voor volgend seizoen naar een nieuwe keeper wordt gezocht. Verbruggen, die momenteel furore maakt bij Anderlecht, zou heel hoog op het lijstje staan.

De doelman, die werd opgeleid door NAC Breda en in augustus 2020 de overstap naar Anderlecht maakte, beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak en is een van de uitblinkers tijdens een verder teleurstellend seizoen voor Paars-Wit. Verbruggen pakte onder meer drie strafschoppen in een Conference League-wedstrijd tegen Ludogorets Razgrad en maakte ook in de ronde daarna tegen Villarreal indruk. Het leverde hem een oproep voor het Nederlands elftal op en nu dus ook interesse van United en Ten Hag.

Het binnenhalen van de 20-jarige Verbruggen zou uitbreiding voor de Nederlandse enclave op Old Trafford betekenen. Naast Ten Hag en zijn Nederlandse stafleden staan ook Tyrell Malacia en Wout Weghorst onder contract bij de rode club van Manchester, al zal laatstgenoemde waarschijnlijk komende zomer alweer vertrekken. Met Lisandro Martínez, Antony en Christian Eriksen staan er ook drie spelers met een verleden in de Eredivisie op de loonlijst bij United.