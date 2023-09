10 uit 5: man die Ajax deze zomer ‘nee’ verkocht is helemaal los in Bundesliga

Zaterdag, 23 september 2023 om 08:07 • Wessel Antes

Sehrou Guirassy, de spits van VfB Stuttgart bij wie Ajax afgelopen zomer een blauwtje liep, is op eenzame hoogte lijstaanvoerder als topscorer van de Bundesliga. De 27-jarige aanvalsleider wist in de eerste 5 competitiewedstrijden in Duitsland maar liefst 10 keer het net te vinden. Daarnaast fungeerde Guirassy eenmaal als aangever. Mede door zijn prestaties staat Stuttgart, normaliter een laagvlieger, bovenaan in Duitsland. Jonas Wind (VfL Wolfsburg), de nummer twee op de topscorerslijst, wist ‘slechts’ 5 keer het net te vinden.

Guirassy heeft zijn bijzondere moyenne te danken aan zijn goals tegen VfL Bochum (2), RB Leipzig (1), SC Freiburg (2), 1. FSV Mainz 05 (3) en SV Darmstadt 98 (2). Laatstgenoemde club werd vrijdagavond met 3-1 verslagen door Stuttgart. Guirassy ligt met zijn doelpuntengemiddelde op Robert Lewandowski-koers. De Poolse spits ging Guirassy voor met hetzelfde aantal doelpunten na vijf wedstrijden in het seizoen 2020/21. Uiteindelijk maakte de huidige aanvalsleider van FC Barcelona destijds 41 doelpunten voor Bayern München, waarmee hij het Bundesliga-record van Gerd Müller verbrak. Zover is het echter nog lang niet voor Guirassy.

Afgelopen zomer meldde De Telegraaf nog dat Sven Mislintat zich bij zijn voormalig werkgever Stuttgart had gemeld voor de diensten van Guirassy. De Amsterdammers waren bereid om de vraagprijs van 15 miljoen euro te naderen, maar de achtvoudig international van Guinee had zijn pijlen gericht op een transfer naar de Premier League. Daardoor deed Ajax geen nieuwe aanbieding, al bleef Guirassy uiteindelijk gewoon bij Stuttgart spelen. In de MHPArena ligt de rechtspoot nog tot medio 2026 vast.

Guirassy heeft nog één treffer nodig om zijn doelpuntenaantal van het vorige seizoen te evenaren. Bij Stuttgart weet hij sowieso al indrukwekkende cijfers te noteren. In 34 officiële wedstrijden voor die Schwaben was Guirassy goed voor 25 doelpunten en 4 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 14 miljoen euro. Dat is 4 miljoen euro meer dan het bedrag dat Stuttgart in de zomer van 2022 neertelde bij Stade Rennes. Ajax deed uiteindelijk alsnog zaken met de Duitse club door Borna Sosa naar Amsterdam te halen.