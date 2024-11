UEFA laat oog vallen op Shona Shukrula, die gaat debuteren in Europese competitie

Shona Shukrula gaat haar internationale debuut in het mannenvoetbal maken. De 33-jarige scheidsrechter uit Alkmaar is door de UEFA aangesteld om het Youth League-duel tussen de talenten van Inter en Arsenal aanstaande woensdag in goede banen te leiden.

Zodoende reist Shukrula deze week af naar Milaan. Woensdagmiddag om 14.30 uur staat het Youth League-duel tussen de twee Europese topclubs op het programma. Shukrula neemt twee Nederlandse assistenten mee.

Stefan de Groot en Nils van Kampen zullen als assistent-scheidsrechters op het veld staan in Stadio Ernesto Breda. Antonio Rapuano, de vierde man, heeft de Italiaanse nationaliteit. Dat is in de Youth League toegestaan.

Het zijn mooie tijden voor Shukrula, die vorige maand als eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlands betaald voetbal de leiding had over de wedstrijd tussen TOP Oss en ADO Den Haag (1-5).

Ook scheidsrechter Sander van Eijk fluit deze week in de Youth League, zo laat de KNVB weten via de website. “Hij is woensdag scheidsrechter bij Rapid Wien – SC Braga. Van der Eijk wordt geassisteerd door Roy de Nas en Dyon Fikkert. Safak Barmaksiz uit Oostenrijk is de vierde official. De wedstrijd begint om 15.00 uur.”

In de Champions League krijgt Danny Makkelie een heerlijk affiche, zo maakte de KNVB zondag al bekend. “Danny Makkelie leidt dinsdag een topwedstrijd in de Champions League. UEFA heeft de 41-jarige scheidsrechter aangesteld voor het duel tussen FC Liverpool en Bayer Leverkusen.”

Qua arbitrage wordt het dinsdag een Nederlandse avond in Liverpool. Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn de assistent-scheidsrechters van Makkelie, terwijl Allard Lindhout als vierde official optreedt. Het videoarbitrageteam bestaat uit Rob Dieperink (VAR) en Clay Ruperti (AVAR).