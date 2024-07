‘UEFA heroverwoog Oranje-scheidsrechter Zwayer vanwege incident met Bellingham’

De UEFA heeft erover nagedacht om Felix Zwayer toch niet de scheidsrechter te laten zijn tijdens de halve finale van het EK tussen Nederland en Engeland woensdagavond. Dat melden Britse media, waaronder The Times. Het heeft alles te maken met een akkefietje tussen hem en Jude Bellingham in 2021.

De Duitse Zwayer werd in 2005 veroordeeld voor betrokkenheid bij matchfixing: hij had 300 euro smeergeld aangenomen van collega Robert Hoyzer. Daarom werd hij voor zes maanden geschorst.

Zestien jaar later, eind 2021, was Zwayer de scheidsrechter tijdens Borussia Dortmund - Bayern München. Na afloop van de wedstrijd was toenmalig Dortmund-speler Bellingham niet mals in zijn bewoordingen over het optreden van Zwayer.

“Je geeft de grootste wedstrijd in Duitsland aan een scheidsrechter die al eerder een wedstrijd heeft gefixed. Wat verwacht je dan?”, aldus Bellingham destijds. Het kwam de Engelsman op een boete van 40.000 euro te staan.

Zwayer besloot daarna om een pauze van twee maanden te nemen. Hij had bovendien enige tijd last van mentale problemen, na bedreigingen richting hem en zijn vrouw.

De UEFA overwoog om Zwayer dus alsnog van de wedstrijd tussen Nederland en Engeland af te halen door het incident met Bellingham 2,5 jaar geleden. Uiteindelijk is er echter besloten om dat niet te doen, zo melden Britse media.

EK-praat

Tijdens het programmaopkomt het besluit van de UEFA om Zwayer gewoon de wedstrijd te laten fluiten maandag ook ter sprake. “Ik vind het een rare keuze”, aldus commentator Sjors Blaauw. “Want je wil iedere schijn vermijden, heel simpel.”

Leon ten Voorde van Tubantia, ook aan tafel, is het daar niet mee eens. “Ik vind van niet. Ik denk dat dit geen enkele rol speelt. Ik vind het heel vergezocht om hier iets van te maken. Die man staat daar gewoon compleet objectief op het veld. Ik zou me hier op voorhand niet zo druk om maken.”

