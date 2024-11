Tyrell Malacia heeft in gesprek met The Athletic teruggeblikt op zijn lange en zware revalidatieperiode. De laatste officiële wedstrijd van de 25-jarige back voor Manchester United dateert van 28 mei 2023 tegen Fulham. Nu nadert zijn rentree. Afgelopen dinsdag speelde hij 45 minuten mee met de beloften van the Red Devils in een duel met Huddersfield Town.

Malacia had in de laatste maanden van het seizoen 2022/23 last van zijn knie, maar kon wel gewoon spelen. Na het desbetreffende duel met Fulham in mei zat de Nederlander een week later negentig minuten op de bank in de FA Cup-finale tegen Manchester City. Ruim twee weken daarna speelde hij nog vijftien minuten mee met Oranje in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië.

De back hoopte dat een paar weken vakantie zijn knie goed zouden doen en dat de pijn zou wegtrekken. Maar dat is niet het geval. “Toen ik terugkwam van vakantie, liep ik hard en voelde ik dezelfde problemen weer.” Malacia en Manchester United vonden dat een operatie de beste keuze was.

De linkspoot bleef ondanks die operatie last van zijn knie houden. Malacia had twee opties: hopen dat de pijn vanzelf wegtrekt, of opnieuw onder het mes gaan. De verdediger kiest voor het laatste, waardoor zijn revalidatie weer helemaal opnieuw begint. “Ik had één dag om teleurgesteld te zijn. Daarna had ik zoiets van: ‘Oké, we gaan er weer voor.’”

Wilde verhalen

Er was gedurende zijn revalidatie online lang niets te zien van Malacia. Zowel hij als Manchester United deelde maandenlang niets over zijn herstel. Op internet verschenen wilde verhalen en bizarre geruchten over waar Malacia zou zijn. Zo verzonnen mensen onder meer dat hij gearresteerd zou zijn. Malacia heeft weinig van die geruchten meegekregen.

“Niks daarvan is waar”, zegt hij logischerwijs. “Ik was gewoon aan het revalideren. Zeker toen ik in Nederland zat en dicht bij mijn familie was, was het: trainen, familie, slapen. Trainen, familie, slapen. Trainen, familie, slapen. Dat is alles wat ik heb gedaan. Ik zit niet heel veel op social media. Als mijn neef of moeder me geen dingen zouden sturen, zou ik het niet eens weten. Zolang mijn familie en ik weten dat het goed met me gaat, is dat voor mij genoeg. Het belangrijkste is dat ik weet dat het goed met mij gaat.”

Prachtig gebaar van Casemiro

Malacia bleef tijdens zijn revalidatieperiode op Old Trafford komen tijdens wedstrijddagen. Hij was er vorig seizoen ook bij op Wembley toen Manchester United de FA Cup won ten koste van Manchester City. “Natuurlijk wilde ik erbij zijn om mijn teamgenoten te supporten. Het moeilijkste vond ik om tijdens de prijsuitreiking bij mijn teamgenoten te staan, omdat ik geen deel uitmaakte van het team tijdens het hele proces.”

Als het aan Malacia had gelegen was hij überhaupt niet bij die prijsuitreiking geweest, maar had hij ergens anders staan wachten. Het was Casemiro die erop stond dat Malacia met de selectie meeging. “Ik had zoiets van: ‘Ik blijf hier beneden wel. Genieten jullie er maar van, ik zie jullie in de kleedkamer.’ Casemiro zei: ‘Nee, nee. Jij moet ook meekomen.’ Als iemand met zoveel ervaring je dat zegt, dan luister je.”

Ook de rest van het team wilde dat Malacia bij de prijsuitreiking stond. “Ze zeiden: ‘Je hoort nog steeds bij ons team.’ Ik zat het hele seizoen in de kleedkamer en heb alles gezien. Ze wisten hoe hard ik elke dag heb gewerkt om terug te komen, dus ze zeiden: ‘Jij verdient dit net zo erg als wij.’” Casemiro liet zich ook na afloop van de prijsuitreiking van zijn beste kant zien. De Braziliaanse middenvelder gaf zijn winnaarsmedaille aan Malacia. “Zoals ik al zei: als hij je zoiets geeft, dan neem je het aan!”