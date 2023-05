Twente geeft Lukoki prachtig eerbetoon; Cillessen kan opnieuw niet imponeren

Vrijdag, 12 mei 2023 om 22:11 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:22

FC Twente heeft vrijdagavond zonder al te veel problemen weten te winnen van NEC: 4-0. De doelpunten in de Grolsch Veste kwamen op naam van Václav Cerný, Virgil Misidjan (tweemaal) en Ricky van Wolfswinkel. Jasper Cillessen liet zich in de openingsfase met een bijna-fout opnieuw niet van zijn beste kant zien, en ging bovendien niet vrijuit bij de laatste treffer. Twente blijft door de zege op de vijfde plek staan, terwijl nummer tien NEC de play-offs om Europees voetbal definitief lijkt te kunnen vergeten.

Ron Jans koos ervoor om met dezelfde elf namen te beginnen als afgelopen zondag, toen er met 0-3 werd gewonnen bij FC Emmen. Dat betekende dat spits Van Wolfswinkel, dit seizoen in de Eredivisie goed voor acht treffers en zes assists, opnieuw genoegen moest nemen met een reserverol. Ook bij NEC vonden er geen wijzigingen plaats in de basiself ten opzichte van het vorige duel (2-3 nederlaag tegen sc Heerenveen). Cillessen, die tegen Heerenveen nog gruwelijk de fout in ging bij de 2-3, stond dus gewoon weer onder de lat.

Prachtig eerbetoon van Vaclav Cerny en Virgil Misidjan aan de deze week een jaar geleden overleden Jody Lukoki ??#twenec pic.twitter.com/B2IBnYpC2X — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2023

De eerste kans van de wedstrijd diende zich al binnen een minuut aan. Na een bijzondere aftrap van Twente belandde een afvallende bal voor de voeten van Lasse Schöne, maar hij schoot rakelings naast. Vijf minuten later stond het door een fout van Cillessen bijna alsnog 0-1: de ervaren doelman van NEC wachtte in de zesde minuut van het duel te lang met het wegtrappen van de bal, waardoor Manfred Ugalde ertussen kon komen met een sliding. Tot groot geluk van Cillessen rolde de bal niet het doel van NEC in. In plaats daarvan kon verdediger Philippe Sandler het gevaar wegnemen.

In de fase daarna was vooral de thuisploeg gevaarlijk. Cillessen bracht nog redding op een boogballetje van Misidjan en een schot van dichtbij van Joshua Brenet, maar was kansloos op de kopbal van Cerný in de 38ste minuut: 1-0. De spelers van Twente vierden dat op prachtige wijze, door een shirt te tonen van Jody Lukoki, die deze week een jaar geleden overleed. De voorsprong was verdiend, want behoudens een vrije trap van Oussama Tannane (redding met moeite van Lars Unnerstall) stichtten de Nijmegenaren nauwelijks gevaar.

Na een uur spelen verdubbelde Misidjan de score uit de counter, na een prachtige steekbal met buitenkant voet van Cerný. Bij het vieren van het doelpunt werd er bier op het veld gegooid, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie het duel tijdelijk moest stilleggen. Na de hervatting gooide Twente het duel in het slot. Eerst schoot opnieuw Misidjan via de binnenkant van de paal raak (3-0), even later liep invaller Van Wolfswinkel een vrije trap van Cerný binnen: 4-0. Die laatste treffer was Cillessen enigszins aan te rekenen, daar de doelman besloot om niet uit te komen.