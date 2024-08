Twente boezemt Red Bull Salzburg geen angst in: ‘Meer bezig met Ajax, PSV, Feyenoord’

FC Twente moet in de derde voorronde van de Champions League zien af te rekenen met Red Bull Salzburg, dat sinds deze zomer een Nederlands tintje heeft. Pepijn Lijnders is namelijk de nieuwe hoofdtrainer en aan de voormalig vertrouweling van Jurgen Klopp de taak om Salzburg naar de poulefase van het miljardenbal te loodsen. Voetbalzone sprak in aanloop naar het tweeluik met Michael Unverdorben, die de Oostenrijkse grootmacht op de voet volgt namens Salzburger Nachrichten.

Lijnders imponeert

Unverdorben is nu al behoorlijk onder de indruk van Lijnders, die het warme nest van Liverpool inruilde voor het hoofdtrainerschap bij Salzburg. "Hij is de meest onbetwiste nieuwe Red Bull-coach van de afgelopen jaren. En hij heeft de verwachtingen in de eerste weken waargemaakt. Hij is heel professioneel, heel duidelijk in zijn mening en heeft een duidelijk plan hoe hij wil spelen. Er heerst momenteel veel optimisme in Salzburg."

De Salzburg-watcher, die het elftal van Lijnders in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 1-8, 0-6, 4-0 en 3-0 zag winnen, stipt direct de sterke punten aan van de Europese opponent van Twente. "Er wordt constant druk gezet en er zit ontzettend veel vaart in de aanvallen." Om er direct aan toe te voegen: "Maar het team is nieuw samengesteld. Dus is het moeilijk om nu al een gedegen analyse te geven."

Sterke aanval

Twente moet dinsdag vooral rekening houden met Karim Konaté, de pas twintigjarige spits uit Ivoorkust die afgelopen seizoen met 20 goals topscorer werd van de Oostenrijkse Bundesliga. De goalgetter wist in 48 wedstrijden in het shirt van Salzburg 27 keer het net te vinden. Konaté, die zijn contract vorig jaar verlengde tot medio 2028 en doorwordt getaxeerd op 25 miljoen euro, lijkt niet lang meer in Oostenrijk te spelen.

Konaté werd in het najaar van 2023 genoemd bij Crystal Palace, toen de Londense club een ware crisis beleefde in de Premier League en amper wist te scoren. Na zijn indrukwekkende seizoen in de Oostenrijkse competitie werd de lijst met belangstellenden steeds groter. Liverpool, AS Roma en zusterclub RB Leipzig zijn in diverse media aan de jonge Afrikaan gelinkt. Voorlopig blijft Konaté Salzburg trouw, al kan er nog van alles gebeuren in de laatste fase van de zomerse transferperiode.

"De voorhoede met Konaté als speerpunt is zeer indrukwekkend te noemen", verwijst Unverdorben in aanloop naar de Europese clashes met Twente naar de veruit sterkste linie van Salzburg. Maar de altijd scorende Konaté is lang niet de enige speler die de Nederlandse opponent in de derde voorronde van de Champions Laegue pijn kan doen.

Toptalent

"Adam Daghim is een nieuwe, zeer jonge spits. Snel en zeer robuust", zo luidt de omschrijving van de achttienjarige aanvaller uit Denemarken, die onder Lijnders vanaf de rechterflank opereert. Daghim, die vanwege zijn roots ook nog voor het Palestijnse voetbalteam kan kiezen, ruilde Aarhus een jaar geleden in voor Salzburg, dat hem direct verhuurde aan FC Liefering. Na een redelijk succesvolle verhuurperiode aldaar mag Daghim het nu dagelijks laten zien aan Lijnders.

Daghim is het type vleugelaanvaller dat altijd op zoek is naar de ruimte achter de verdediging. En als hij op tijd wordt weggestoken door een ploeggenoot, dan volgt bijna altijd een gevaarlijke voorzet richting aanvalsleider Konaté. Met zijn enorme snelheid is Daghim daarnaast een krachtig wapen op het moment dat Salzburg een counter inzet. Voeg daar nog een goede techniek en een sterk balgevoel aan toe, en het is duidelijk dat Twente rekening moet houden met de Deense sensatie.

"En op het middenveld is Maurits Kjaergaard een zeer goede aangever", doelt Unverdorben op de 21-jarige en 1.92 meter lange Deen op het middenrif van Salzburg. "En Amar Dedic is internationaal gezien de meest ervaren speler binnen deze selectie." Rechtsback Dedic is pas 21 jaar oud, maar heeft nu al 13 interlands namens Bosnië en Herzegovina achter zijn naam. Net als Konaté speelt de vleugelverdediger zich steeds meer in de kijker van Europese topclubs.

Tactiek

FC Twente geen grote naam in Oostenrijk

Waar interim-trainer Onur Cinel in de laatste maanden van afgelopen seizoen koos voor een 4-4-2-systeem, daar slaat Lijnders een andere weg in. Konaté werd tot voor kort voorin bijgestaan door de Kroatische aanvaller Roko Simic. Lijnders opteert voor een aanvalslinie met drie spelers, waarbij Daghim (vanaf rechts) en Nene Dorgeles (links). Op de flanken kan de Nederlandse coach eventueel ook kiezen voor Forson Amankwah (21 jaar uit Ghana) en Moussa Kounfolo Yeo (20 jaar uit Mali).Twente sloot een sterk seizoen in de Eredivisie af op de derde plaats, waardoor de poulefase van de Champions League lonkt. Desondanks wordt er niet al wekenlang gesproken over de Tukkers in Salzburg-kringen. "In Oostenrijk weet men niet veel over Twente. Fans zijn doorgaans meer bezig met Ajax, PSV en Feyenoord."

De Salzburg-familie gaat volgens Unverdorben dan ook uit van kwalificatie voor de play-offs van de Champions League. "De verwachtingen van iedereen zijn duidelijk: winst en deelname aan de play-offs." Salzburg speelt op 6 augustus eerst thuis in de Red Bull Arena. Dat is niet direct een voordeel, zo benadrukt de Oostenrijkse journalist. "Nee, Salzburg ziet dit als een nadeel."

