Twee voormalig Eredivisie-spelers helpen Hellas Verona aan knap punt tegen Inter

Inter is er zondagavond niet in geslaagd te winnen van Hellas Verona. De landskampioen van Italië speelde lang niet zijn beste voetbal en moest dat bekopen met een gelijkspel in de laatste wedstrijd van het seizoen: 2-2. Namens de thuisploeg waren Tomás Suslov en Tijjani Noslin belangrijk met beiden een goal en een assist.

Aan de kant van de thuisploeg waren er basisplekken voor twee voormalig Eredivisie-spelers. Suslov begon als nummer 10, terwijl Noslin in de punt van de aanval geposteerd stond.

Inter startte voor de verandering eens met Denzel Dumfries in de basis. De rechterwingback is de laatste tijd veelal wisselspeler, maar zondag verscheen hij aan de aftrap. Stefan de Vrij en Davy Klaassen begonnen op de bank.

Al vroeg in het duel nam de landskampioen de leiding. Marko Arnautovic wist zijn tegenstander van zich af te houden en rondde oog in oog met doelman Simone Perilli koeltjes af: 0-1. Die voorsprong zou niet lang op het scorebord blijven staan.

Enkele minuten later maakte Noslin er namelijk 1-1 van. De voormalig Fortuna Sittard-aanvaller werd bediend door ex-FC Groningen-middenvelder Suslov, die met een fraaie dribbel en steekpass een groot aandeel had in de gelijkmaker.

Bij de volgende treffer waren de rollen omgedraaid. Noslin ontving de bal in de zestien, zag dat Suslov er beter voor stond en legde af op de Slowaak. Suslov rondde af met een laag schot in de rechteronderhoek: 2-1.

In de blessuretijd van de eerste helft kwam Inter langszij. Davide Frattesi legde met de borst af op Arnautovic, die al vallend zijn tweede van de avond maakte: 2-2.

In het tweede bedrijf waren er kansen over en weer. Diego Coppola had het duel in het voordeel van Hellas Verona kunnen beslissen, Frattesi kon dat namens Inter. De stand bleef echter onveranderd. In de blessuretijd dacht Alexis Sánchez er nog 2-3 van te maken, maar zijn goal werd afgekeurd wegens.

