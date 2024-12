Twee stewards bij Club Brugge buiten westen na vuurwerk van Sporting Portugal-fans

Twee stewards van Club Brugge zijn dinsdagavond buiten westen geraakt. De oorzaak was de ontploffing van vuurwerk dat door de fans van Sporting Portugal werd gegooid. Aangifte is er tot op heden nog niet gedaan.

De supporters van Sporting waren in grote getalen aanwezig in Brugge. De ruim 1500 meegereisde fans staken voor de aftrap het nodige vuurwerk af. Na twintig minuten spelen veerde het stadion op van een enorme knal. Een achttienjarige steward, die stage liep bij Club Brugge, raakte buiten westen.

“Ik stond ter hoogte van vak 315, tegen de gele afsluiting”, wordt hij geciteerd door de Telegraaf. “Eerst zag ik alleen wat rook. Enkele seconden nadat de bom ontplofte, draaide ik volledig weg. Uiteindelijk ben ik toch vijf à tien minuten van de wereld geweest. Mijn vriendin wist dat ik in de buurt stond, en stuurde nog een berichtje: ben je oké?”

De stagiair was niet de enige steward die buiten bewustzijn geraakte. Ook een vrouwelijke steward van Club Brugge ondervond hinder van het vuurwerk. “De steward was even buiten westen en werd onderzocht door de mensen van het Rode Kruis”, bevestigt Club Brugge.

“Ik heb nog steeds barstende hoofdpijn”, vertelt de achttienjarige stagiair. “De oorsuizen zijn ondertussen verdwenen. In mijn vrije tijd ben ik ook dj: in mei heb ik ongeveer hetzelfde meegemaakt. Een knal heeft mijn evenwichtsorgaan in mei ernstig beschadigd. Sindsdien ben ik extra gevoelig voor dit soort zaken.”

De vrouwelijke steward zou volgens de Telegraaf nog last hebben van oorsuizingen. Toch heeft het duo nog geen aangifte gedaan, zo laat de Belgische politie weten. De achttienjarige steward laat weten dit wel van plan te zijn.

“Pyrotechnisch materiaal is levensgevaarlijk. Daarom ga ik donderdag een klacht indienen bij de politie. Ik wil niet dat de dader hier ongestraft mee wegkomt”, zo laat hij weten.