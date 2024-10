Twee spelers van Ajax houden fysiek ongemak over aan wedstrijd tegen FC Groningen

Francesco Farioli vindt niet dat Ajax gelukkig is weggekomen tegen FC Groningen (3-1 winst). De Amsterdammers wonnen dankzij goals in blessuretijd van Wout Weghorst en Chuba Akpom. "Maar geluk wil ik dat niet noemen", aldus Farioli in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN.

Weghorst maakte als invaller zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax, maar was eigenlijk nog niet helemaal fit. "Hij komt terug van een lichte blessure", legt Farioli uit. "We hadden afgesproken dat hij alleen zou invallen in geval van nood, als we iets moesten forceren. De beslissing om hem erbij te houden op de bank is heel goed uitgepakt."

Brian Brobbey startte in de punt van de aanval bij Ajax. De spits heeft dit seizoen nog niet gescoord in de Eredivisie. "Het doelpunt gaat wel komen voor Brian", verzekert Farioli. "Hij was trouwens cruciaal voor ons op een aantal momenten, bijvoorbeeld bij de assist op het eerste doelpunt. Hij had een positieve impact."

Kraay junior vond het spel van Ajax na rust allesbehalve imponerend. De verslaggever vraagt waarom de Amsterdammers zo'n laag baltempo hanteerden. Farioli schiet ervan in de lach. "Ja, ik lach."

"Ik weet niet waarom we het moeten herhalen, maar we zitten in een ongelooflijk drukke reeks van wedstrijden", legt Farioli uit. "Dan is het logisch dat in bepaalde fases even minder energie is. Ook zette de tegenstander ons de tweede helft meer onder druk.

Weghorst maakte in de 84ste minuut zijn entree. Eerder invallen kon niet. "Dat was geen optie", aldus Faroili. "We zitten in een situatie dat we elke minuut, elke seconde die een speler op het veld staat, moeten tellen."

Ajax kwam niet ongeschonden uit de strijd. "Vandaag gingen twee spelers met pijn aan de hamstring van het veld: Josip Sutalo en Mika Godts. We moeten met dit speelschema alles calculeren dat we doen", benadrukt Farioli.