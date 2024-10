Twee spelers erkennen interesse Feyenoord: ‘Transfer was een optie voor mij’

Feyenoord ging in de laatste dagen van de zomerse transferperiode op de Deense tour. Andreas Skov Olsen (Club Brugge) en Mads Bidstrup (RB Salzburg) bevestigen aan Tipsbladet dat Dennis te Kloese zich bij hun clubs heeft gemeld. Ook verklaren zij waarom een transfer geen doorgang vond.

Trainer Brian Priske wilde Skov Olsen dolgraag aan zijn selectie toevoegen. Feyenoord was bereid om een recordbedrag over te maken naar Club Brugge, maar tot een transfer kwam het niet.

Skov Olsen bevestigt desgevraagd dat Feyenoord zich in Brugge heeft gemeld. “Dat klopt zeker. Het leidde uiteindelijk niet tot een transfer naar Feyenoord, maar ik was op de hoogte van het bod.”

De Deen zag een transfer naar De Kuip wel zitten. “Ja, een transfer was een optie voor mij, maar het werd redelijk snel afgeschoten, als ik het zo kan zeggen. Het gaat nu goed bij Club Brugge. Ik heb een prima seizoensstart gehad, dus dat is fijn.”

Ook Bidstrup erkent dat Feyenoord met hem bezig was. “'Ik hoorde er inderdaad over, maar het was heel laat in de transferwindow. Ons seizoen was al begonnen, dus de focus ging snel weer op Salzburg.”

Bidstrup is momenteel reservespeler bij Salzburg, maar focust zich vooralsnog op zijn huidige werkgever. “Dat is precies wat ik van plan ben te blijven doen tot januari of de zomer.” Bidstrup is volgens Transfermarkt 9 miljoen euro waard en ligt nog tot medio 2028 vast in Salzburg.

De marktwaarde van buitenspeler Skov Olsen wordt nog hoger ingeschat: 18 miljoen euro. De 34-voudig international van Denemarken ligt nog tot medio 2026 vast bij Club Brugge.