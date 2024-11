Twee Lille-fans met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis na aanval van Bologna-hooligans

Twee fans van OSC Lille zijn dinsdagavond met steekwonden opgenomen in een ziekenhuis in Bologna, zo meldt L’Équipe. Volgens de Franse berichtgeving brak er een ‘gewelddadige vechtpartij’ uit tussen supporters van Bologna en Lille in een Ierse pub in het centrum van de stad.

Een getuige vertelt dat meer dan tachtig hooligans van Bologna zo’n dertig Lille-supporters aanvielen. De politie greep snel in, maar kon niet voorkomen dat ‘een aantal’ fans verwondingen opliep.

Drie supporters van Lille werden ter plekke behandeld door de hulpdiensten en twee fans van de Franse club moesten naar het ziekenhuis. L’Équipe meldt dat zij buiten levensgevaar zijn.

“De club veroordeelt deze laffe en ontoelaatbare aanval, die indruist tegen alle waarden van het voetbal en het zijn van een supporter. De club biedt zijn steun aan tegenover de fans die het slachtoffer waren van deze aanval en wenst hen een zo goed mogelijk herstel”, aldus Bologna in een verklaring.

Eerder dit seizoen ging het ook al mis in de Italiaanse stad. Toen moesten twee supporters van AS Monaco naar het ziekenhuis na een aanval voorafgaand aan het uitduel met Bologna.

De wedstrijd tussen Bologna en Lille begint woensdagavond om 21.00 uur.