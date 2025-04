'Twee sterspelers van Real Madrid willen met elkaar op de vuist tijdens training'

Enkele dagen voor de cruciale returnwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Arsenal is er volgens Spaanse media ruzie uitgebroken op de training van Real Madrid. Twee belangrijke spelers vlogen elkaar volgens zowel Sport als El Chiringuito in de haren.

Real Madrid ging vorige week in de heenwedstrijd tegen Arsenal hard onderuit. Na twee rake vrije trappen van Declan Rice en een doelpunt van Mikel Merino stond een 3-0 uitslag op het scorebord. De ploeg van Carlo Ancelotti zal alles zetten op een zogeheten remontada woensdag in de return, maar het is volgens Spaanse media dus onrustig binnen het elftal.

Een training bij Real Madrid zou uit de hand zijn gelopen toen Antonio Rüdiger tijdens een partijspel hard ingreep op Jude Bellingham. De Engelse international zou hier niet van gediend zijn geweest en liet dat duidelijk blijken door de verdediger uit te schelden. Andere spelers moesten ingrijpen om de situatie te sussen.

De botsing tussen de twee sterspelers vond plaats een dag voor de competitiewedstrijd tegen Álaves, waarin Bellingham niet in actie kwam. Ook Vinicius Júnior werd uit voorzorg aan de kant gehouden door trainer Carlo Ancelotti, met het oog op het belangrijke duel tegen Arsenal komende woensdag. Real won de wedstrijd tegen Álaves met 1-0 dankzij een doelpunt van Eduardo Camavinga, terwijl Kylian Mbappé rood kreeg na een zware overtreding op Antonio Blanco.

Ancelotti weet dat de uitgangspositie van Real tegen Arsenal slecht is, maar behoudt vertrouwen in een goede afloop. “Ik wil een Real Madrid zien dat zijn gevoel terugvindt, met een positieve houding", aldus de Italiaanse coach.

"We gaan het proberen", verzekert Ancelotti. "Real Madrid is het enige team dat dit vaker heeft meegemaakt. Met de steun van onze fans in het Bernabéu kunnen we iets bijzonders neerzetten. We geven niet op tot de laatste minuut en tot de laatste bal."