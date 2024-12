Twee Deense clubs gestraft voor sneeuwballengevecht door tuchtcommisie

De Deense tuchtcommissie heeft FC Nordsjaelland en Aarhus GF gestraft voor het sneeuwballengevecht van de supporters, dat meldt het Algemeen Dagblad. De clubs ontvangen een boete van 5000 kronen, wat omgerekend zo’n 670 euro is.

Op 22 november stonden Nordsjaelland en Aarhus tegenover elkaar. Een doelpunt van Milan Iloski in de slotfase zorgde voor de overwinning van Nordsjaelland.

De fans in het stadion vermaakten zich opperbest en hielden zelfs een sneeuwballengevecht. Een onschuldig stukje vermaak zou je zeggen, maar de Deense tuchtcommissie zag er de humor niet van in.

Beide clubs ontvangen een boete, omdat de sneeuwballen op het veld terecht zijn gekomen. “We hanteren een strakke lijn als het gaat om het gooien van voorwerpen op het veld’’, stelt de voorzitter van de tuchtcommissie.

“Als je langs de lijn loopt of gaat ingooien, zou je niet bang hoeven te zijn zijn dat je een batterij, een golfbal of in dit geval een sneeuwbal in je nek krijgt.’’

Hij vervolgt: “Je kan zeggen dat sneeuwballen onschuldig zijn, maar voor de tuchtcommissie maakt het geen verschil of het een sneeuwbal is of een voorwerp dat wel forse impact kan hebben.”

De Deense clubs hebben vooralsnog niet gereageerd op het besluit van de Deense tuchtcommisie. Het is onbekend of ze in beroep gaan tegen de straf.