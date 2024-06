Twee clubs met interesse in Memphis Depay onthuld bij Ziggo

Memphis Depay geniet interesse vanuit Saudi-Arabië, zo onthult Nordin Amrabat maandagavond bij het Ziggo Sport-programma Rondo. De aanvaller vertrekt zoals bekend transfervrij bij Atlético Madrid deze zomer.

Enkele weken geleden werd bekend dat Memphis volgend seizoen niet meer voor de club uit de Spaanse hoofdstad zou spelen. Het EK is voor hem dus een uitgelezen mogelijkheid om zich in de kijker te spelen bij een nieuwe werkgever.

Eerder meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al dat PSV een nieuwe samenwerking met Memphis wel zag zitten. De spits annex buitenspeler liet echter zelf weten nog niet terug te willen keren in de Eredivisie.

Daardoor is de toekomst van Memphis nog altijd ongewis. Bij Rondo wordt er over mogelijke nieuwe bestemmingen voor de aanvaller gesproken. Amrabat weet te melden dat er in ieder geval twee clubs zijn met interesse in Memphis.

"Hij is gewild in Saudi-Arabië", vertelt de binnenkort transfervrije Marokkaans international. "Ik hoorde al Al-Ettifaq en Al-Shabab (als clubs met interesse, red.). Maar dat is te vroeg, hij is pas dertig", heeft Amrabat een mening over een mogelijke overstap van Memphis naar de Saudi Pro League.

Theo Janssen, ook te gast in de talkshow, ziet de Oranje-international slagen bij 'een club als Borussia Dortmund'. "Niet de top, net daaronder. Een club die meedoet om de prijzen, Champions League speelt. Daar zou hij fantastisch kunnen renderen."

"Het zou wel prettig zijn als hij het (zijn nieuwe club, red.) al zou weten tijdens het toernooi", voegt Ruud Gullit toe. "Anders krijg je onderhandelingen tíjdens het toernooi. Dan ben je er de hele tijd mee bezig en de focus moet ergens anders op liggen."

