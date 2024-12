‘Transfervrije Paul Pogba in gesprek over verrassende stap naar recordkampioen’

Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Paul Pogba, heeft een gesprek gevoerd met Galatasaray. Met dat nieuws pakken diverse Italiaanse en Turkse media uit. De 31-jarige middenvelder uit Frankrijk mag in maart weer officiële wedstrijden spelen na zijn dopingschorsing.

Pogba wil zich snel weer bij een club voegen. De 91-voudig international van les Bleus werd in september 2023 voor vier jaar geschorst nadat hij positief had getest tijdens een dopingcontrole.

Die schorsing werd uiteindelijk teruggebracht naar achttien maanden, waardoor Pogba spoedig weer beschikbaar is. Juventus liet begin deze maand weten dat het contract van de controleur ontbonden is, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Mogelijk ligt die nieuwe uitdaging in Turkije. Pogba zou zich begin januari willen melden bij Galatasaray, om mee te trainen en weer in vorm te komen. De Franse superster zou er zelfs voor openstaan om te tekenen in de Süper Lig.

In de afgelopen maanden werd Pogba gelinkt aan clubs uit de Premier League, Saudi Pro League en Major League Soccer. Olympique Marseille zou ook denken aan de komst van de Parijzenaar.

Pogba speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 3 september 2023, toen Juventus met 0-2 wist te winnen op bezoek bij Empoli. Zijn laatste interland is nog langer geleden. Pogba speelde in 2022 voor het laatst in het Franse elftal.

Mocht Pogba kiezen voor een avontuur bij Galatasaray, kan hij zich opmaken voor een titelstrijd en Europa League-voetbal. Cimbom is momenteel koploper van Turkije en staat zesde in de competitiefase van de Europa League.