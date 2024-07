‘Transfervrije Mats Hummels wijst Ajax af en gaat tekenen in de Serie A’

Mats Hummels is hard op weg naar Bologna, zo meldt de Italiaanse tak van Sky Sports. De 35-jarige verdediger is transfervrij na zijn vertrek bij Borussia Dortmund eerder deze zomer. Opvallend genoeg zou ook Ajax hebben geïnformeerd naar de 78-voudig international van Duitsland. Die poging bleek tevergeefs.

De clubloze Hummels staat op het punt om een contractvoorstel van Bologna te accepteren. Eerder zouden onder meer Ajax en clubs uit Saudi-Arabië hebben geïnformeerd naar zijn diensten, maar een dergelijke stap zag de ervaren mandekker niet zitten.

Indien Hummels daadwerkelijk naar Bologna vertrekt, blijft de Duitse routinier behouden voor de Champions League. Tijdens de laatste editie van het miljardenbal schopte Hummels het met Borussia Dortmund tot de finale. Daarin bleek Real Madrid uiteindelijk met 0-2 te sterk.

Hummels trok eerder deze zomer na 508 officiële wedstrijden de deur achter zich dicht bij Borussia Dortmund. De 1,91 meter lange leider was daarin goed voor 38 doelpunten en 23 assists. Met BVB legde Hummels beslag op twee Duitse landstitels (2010/11 en 2011/12), de DFB-Pokal (2011/12 en 2020/21) en de Duitse Supercup (2013/14, 2014/15 en 2019/20).

Volgens Transfermarkt is Hummels nog altijd 5 miljoen euro waard. Bologna kan hem door zijn transfervrije status gratis oppikken is Duitsland, al zal de rechtspoot mikken op een aanzienlijk salaris en forse tekenbonus.

Hummels is niet de eerste ervaren verdediger die wordt gelinkt aan Ajax. De Amsterdammers zouden ook bezig zijn met Juventus-verdediger Daniele Rugani (29). In de voetbalpodcastlegde clubwatcher en journalist Mike Verweij vanonlangs uit waarom Ajax wordt gelinkt aan veel spelers.

“Zoals Rugani staan er inmiddels twintig namen op een lijstje. Er worden ook contacten gelegd en zaakwaarnemers worden gebeld om te vragen hoe de situatie zit bij sommige spelers. Ajax moet echt anticiperen, want er gaan ook veel spelers bij Ajax door de vingers glippen omdat ze nu nog niets kunnen of mogen”, zei Verweij destijds over de financiële situatie in Amsterdam.

“Pas als er een aantal spelers verkocht zijn, kan Ajax een heel klein deel herinvesteren. Dan gaat er pas geschakeld worden. Er is dus wel contact gelegd met Rugani, maar ook met vijf andere centrale verdedigers, want je hebt best kans dat hij over een week al niet meer beschikbaar is. Dat is wel heel erg pijnlijk. Het wordt echt een heel moeilijk jaar voor Ajax.” Ajax is volgens Verweij dus echt aan het aftasten op de transfermarkt.

