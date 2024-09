‘Transfervrije Mario Balotelli loopt pijnlijk blauwtje in zoektocht naar nieuwe club’

Mario Balotelli (34) slaagt er nog niet in om een nieuwe werkgever te vinden. De Italiaanse spits is naarstig op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar ligt niet meer zo goed in de markt als tien jaar geleden. Volgens Times of India heeft Balotelli zelfs een blauwtje gelopen bij Kerala Blasters.

De entourage van Balotelli, die zich laat begeleiden door Team Raiola, heeft de aanvaller onlangs aangeboden bij Kerala Blasters. De Indiase topclub zag echter niets in zijn komst, vanwege Balotelli’s misdragingen in het verleden.

Zodoende zit Balotelli op 10 september nog altijd zonder club. Vorige maand werd de 36-voudig international van Italië nog gelinkt aan het Braziliaanse Corinthians. Inmiddels heeft die club met Oranje-international Memphis Depay al een andere grootverdiener aan zich gebonden.

De transfervrije Balotelli denkt er nog niet aan om zijn schoenen al aan de wilgen te hangen. Het liefst gaat de Italiaan voor het eerst in zijn carrière buiten Europa aan de slag. Daarvoor liet Balotelli onder meer de Aziatische en Zuid-Amerikaanse markt verkennen door zijn belangenbehartigers.

Balotelli speelde in het afgelopen seizoen voor Adana Demirspor in Turkije. De spits moest een groot aantal wedstrijden missen wegens een knieblessure. In totaal kwam hij 939 minuten in actie, verdeeld over zestien wedstrijden in de Süper Lig. Daarin was Balotelli goed voor zeven doelpunten en een assist.

Balotelli heeft inmiddels behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. De rechtspoot speelde in zijn spraakmakende loopbaan achtereenvolgens voor Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, Monza, FC Sion en dus Adana Demirspor.

De financiële voorwaarden zijn momenteel zeer belangrijk voor Balotelli, zo bleek eerder deze zomer uit berichtgeving van de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira. Balotelli mikt op een tekenbonus van 1,5 miljoen euro en wil daarnaast 3 miljoen euro per jaar opstrijken bij zijn nieuwe werkgever.