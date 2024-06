Transfervrije Davy Klaassen duikt plotseling op in fanshop van voetbalclub

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Oranje-international Davy Klaassen. De transfervrije middenvelder werd deze week gespot in de fanshop van de Braziliaanse voetbalclub Fluminense.

Via Instagram deelt Fluminense een foto van Klaassen. De 31-jarige middenvelder, die aan het einde van de maand uit zijn contract loopt bij Inter, laat zich fotograferen aan de zijde van een supporter van de club. Samen houden ze het prachtige shirt van Fluminense vast. “Davy Klaasen, voormalig speler van Ajax en Inter, verdedigt het driekleurige harnas in onze winkel”, schrijft Fluminense vol trots.

Vooralsnog lijkt het erop dat Klaassen gewoon als toerist een bezoekje bracht aan de fanshop van Fluminense. Een Braziliaanse bron meldt dat de 41-voudig international zelf ook een shirtje heeft bemachtigd. Eerder deze zomer wist Fluminense wel te stunten met de komst van Thiago Silva (39), die transfervrij overkwam van Chelsea.

Met Marcelo (36), Felipe Melo (40), Ganso (34), Renato Augusto (36) en Douglas Costa (33) had de Braziliaanse topclub al behoorlijk wat bekende namen onder contract staan. Hoewel een transfer zeer onrealistisch lijkt, hopen de fans toch stiekem op de komst van Klaassen. Onder zijn laatste post op Instagram wordt de Nederlander overspoelt met reacties van Braziliaanse supporters.

