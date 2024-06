Transfervrije Anwar El Ghazi sprak met Europese topclub: ‘Was dichtbij’

Anwar El Ghazi was begin vorig seizoen dicht bij een transfer naar Manchester United, zo vertelt hij aan de BBC. De Barendrechter had op dat moment een transfervrije status, nadat zijn aflopende contract bij PSV niet werd verlengd.

Manchester United en manager Erik ten Hag zochten destijds naar een nieuwe vleugelaanvaller, waardoor El Ghazi in beeld kwam. “Het is waar dat we in gesprek waren, maar er was niets concreets”, vertelt de rechtsbuiten.

“Ik was transfervrij na mijn vertrek bij PSV en zij hadden moeite om vleugelspelers te vinden”, vervolgt El Ghazi. “Ze hadden problemen met Antony en Mason Greenwood en ik geloof dat ze de markt aan het verkennen waren. Het was dichtbij, maar helaas is het niet doorgegaan.”

Antony werd in die periode door zijn ex-vriendin beschuldig van huiselijk geweld. Greenwood werd in januari 2022 opgepakt op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin. Hoewel de aanklachten tegen hem uiteindelijk kwamen te vervallen, besloten beide partijen in augustus vorig jaar dat het beter was dat hij zijn carrière elders ging vervolgen. De 22-jarige Engelsman spits vertrok op huurbasis naar het Spaanse Getafe en staat nu voor een definitief vertrek bij Manchester United.

El Ghazi zit al sinds begin november zonder club, nadat hij vanwege meerdere berichten op sociale media over het conflict tussen Hamas en Israël werd ontslagen door FSV Mainz 05. Momenteel traint de buitenspeler individueel, in afwachting van een nieuwe uitdaging.

Begin maart liet El Ghazi in gesprek met Ajax Showtime weten het gevoel te hebben dat hij komend seizoen van toegevoegde waarde kan zijn voor Ajax. “Misschien een jaartje. Waarom niet? Zeker in de fase waar de club nu inzit.”

El Ghazi gaf aan dat hij het lastig vond om de malaise bij Ajax te zien. “Het is pijnlijk. Het komt denk ik door de spelers die gehaald zijn. Ze zijn gekocht zonder te kijken of ze in het Ajax-systeem passen.”

