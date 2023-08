Transferblog: AC Milan maakt twintig miljoen euro over naar Spanje

AC Milan legt Amerikaans international Yunus Musah vast

AC Milan heeft zich verzekerd van de diensten van Yunus Musah, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 24-voudig Amerikaans international komt voor 20 miljoen euro over van Valencia. De centrale middenvelder, die ook op 10 en als rechtsbuiten uit de voeten kan, is na de komst van Christian Pulisic eerder deze zomer de tweede Amerikaan die zich aansluit bij i Rossoneri. Musah tekent een vijfjarig contract in San Siro. De geboren New Yorker gaat spelen met rugnummer 80.

PEC haalt voormalig jeugdproduct van Ajax terug naar Nederland

PEC Zwolle heeft zich versterkt met Divaio Bobson. Bobson kwam over van Eintracht Frankfurt en heeft een contract getekend tot medio 2025. De negentienjarige buitenspeler doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax, maar verkaste in 2022 naar Duitsland. Bij Eintracht was hij vooral actief bij het tweede elftal.

Voormalig PSV-talent tekent voor vier jaar bij Viborg FF

Nigel Thomas vervolgt zijn loopbaan bij het Deense Viborg FF. De 22-jarige aanvaller speelde in de jeugdopleiding van PSV, waarna hij vorig jaar zomer de overstap maakte naar het Portugese Paços de Ferreira. Daar vertrekt hij nu dus weer. Thomas, die geboren werd in Rotterdam, tekent bij zijn nieuwe club tot medio 2026.

RB Leipzig verhuurt 53-voudig international aan Real Sociedad

André Silva speelt komend seizoen op huurbasis voor Real Sociedad. Dat maakt die club bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige spits wordt gehuurd van RB Leipzig. Silva, 53-voudig international voor Portugal, kwam in 2021 voor 23 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Sindsdien speelde hij 95 duels voor de Duitse club, waarin hij goed was voor 26 goals en 17 assists.

FC Barcelona verhuurt verdediger komend seizoen aan Las Palmas

FC Barcelona-vleugelverdediger Julián Araujo speelt komend seizoen op huurbasis voor Las Palmas. Dat hebben beide clubs dinsdag bekendgemaakt. De 21-jarige Mexicaan kwam afgelopen winter over van Los Angeles Galaxy, maar maakte zijn officiële debuut voor het eerste elftal van de Catalanen nog niet. Wel speelde hij mee in het oefenduel met Vissel Kobe in juni (0-2 voor Barcelona). Las Palmas promoveerde afgelopen seizoen naar LaLiga.

Ante Rebic verlaat AC Milan voor avontuur bij Besiktas

Ante Rebic heeft een tweejarig contract ondertekend bij Besiktas, zo maakt de Turkse topclub bekend. De Kroaat komt over van AC Milan, waarvoor hij in drie jaar tijd 129 wedstrijden speelde. Daarin was hij goed voor 29 goals en 17 assists. De linksbuiten geldt als alternatief voor Dusan Tadic, die na zijn transfervrije vertrek bij Ajax lange tijd op weg leek naar een dienstverband bij Besiktas. De Serviër opteerde echter voor een contract bij stadgenoot Fenerbahçe, waardoor Besiktas op zoek moest naar een alternatief.

Maximilian Wöber vertrekt naar Borussia Mönchengladbach

Maximilian Wöber speelt komend seizoen op huurbasis voor Borussia Mönchengladbach, zo maken de Duitsers bekend. De voormalig Ajacied wordt voor een jaar gehuurd van Leeds United, waar zijn contract nog doorloopt tot medio 2027. De verdediger is blij met zijn uitstapje naar de Bundesliga. "Gladbach is een club met traditie, die ik altijd heb gevolgd omdat hier een aantal Oostenrijkers hebben gespeeld. Het is een zeer mooie stap voor mij en ik kan niet wachten om te beginnen."

PEC Zwolle versterkt zich met voormalig NAC-speler

PEC Zwolle heeft zich versterkt met Anselmo García Mac Nulty. De twintigjarige verdediger komt over van VfL Wolfsburg en tekent een contract tot medio 2024 met een optie voor nog een jaar. Mac Nulty speelde vorig seizoen nog op huurbasis voor NAC Breda. Voor die club kwam hij tot 38 duels. “Ik heb veel zin in dit nieuwe avontuur”, laat de Iers jeugdinternational weten op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “PEC Zwolle heeft vorig seizoen mooi en goed voetbal laten zien. We gaan er met z'n allen voor om dit seizoen ook geweldig te maken. Dat ik daaraan mee mag helpen is prachtig."

NEC vindt gewenste defensieve versterking bij Galatasaray

NEC neemt Mathias Ross komend seizoen op huurbasis over van Galatasaray. De 22-jarige Deense verdediger, die per direct aansluit bij de selectie van de Nijmegenaren, kwam 104 keer in actie voor Aalborg BK voordat hij vorig jaar de overstap naar Galatasaray maakte. Voor die club kwam hij tot dusver slechts twee keer in actie. “Ik ben blij om in Nijmegen te zijn. De gesprekken met de club waren prettig en er is een duidelijke visie. Daarnaast is er een goede mix tussen ervaren spelers en jonge talenten. Ik kijk uit naar een mooie periode bij de club”, aldus Ross op de clubwebsite van NEC.

Oussama El Azzouzi binnen één jaar van KKD naar topcompetitie

Oussama El Azzouzi is definitief speler van Bologna. De Italiaanse club maakt een bedrag van enkele miljoenen euro's over aan Union Sint-Gillis voor de 22-jarige verdedigende middenvelder, die een jaar geleden nog namens FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie zijn wedstrijden speelde. El Azzouzi debuteerde dit jaar voor Jong Marokko, waarmee hij onlangs de finale van de Afrika Cup Onder 23 speelde. In de finale werd Egypte na verlenging met 2-1 geklopt.

Halil Dervisoglu laat hoop op Premier League-doorbraak varen

Halil Dervisoglu vervolgt zijn carrière bij Galatasaray. De voormalig aanvaller van Sparta Rotterdam tekent voor vier seizoenen bij Cimbom, dat hem in het verleden al tweemaal huurde. Dervisoglu komt over van Brentford, dat een verlies van zo'n 2,5 miljoen euro neemt. The Bees betaalden in 2020 nog drie miljoen euro voor de Turks international.

?? Say hi to our new signing, Halil! ?? pic.twitter.com/H6yFNKxnH5 — Galatasaray EN (@Galatasaray) July 15, 2023

Jacob Rasmussen verkast naar Brøndby IF

Jacob Rasmussen speelt de komende vier seizoenen voor Brøndby IF. De centrale verdediger, die afgelopen seizoen kampioen werd met Feyenoord, wordt overgenomen van Fiorentina. "Toen ik voor het eerst hoorde over de interesse van Brøndby IF, heb ik er nooit aan getwijfeld of het de juiste match was", aldus de Deen. "Ik ben ongelooflijk blij om bij Brøndby te komen en ik kijk ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en vol gas te geven op de training."

Ennio Van der Gouw heeft transfer naar het buitenland te pakken

VVV-Venlo-doelman Ennio van der Gouw gaat zijn loopbaan voortzetten bij Zulte Waregem, dat uitkomt op het tweede niveau van België. Hij tekent daar een contract tot medio 2027. Van der Gouw was afgelopen seizoen vaak uitblinker bij VVV en werd genomineerd voor beste keeper van de tweede en vierde periode. Hoeveel geld de Belgische tweedeklasser overmaakt naar Venlo, is niet bekend.

Paris Saint-Germain presenteert zesde (!) aanwinst in een week tijd

Paris Saint-Germain heeft de smaak te pakken de afgelopen dagen. De Parijzenaren rondden al vijf transfers af en woensdagmiddag werd de zesde zomeraanwinst gepresenteerd. Cher Ndour komt namelijk transfervrij over van Benfica. De achttienjarige centrale middenvelder heeft een contract tot medio 2028 getekend in het Parc des Princes. In de afgelopen zeven dagen werden de transfers van Manuel Ugarte, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Milan Skriniar en Marco Asensio afgerond en bevestigd via de officiële kanalen. Nu wordt dus ook de naam van Ndour toegevoegd aan dat rijtje.

Bedrijvig Tottenham Hotspur presenteert vijfde zomerse versterking

Tottenham Hotspur zit deze zomer niet stil. De Londenaren hebben woensdagmiddag namelijk de komst van Manor Solomon bevestigd. De 23-jarige Israëliër is na Pedro Porro, Dejan Kulusevksi (beiden definitief overgenomen na een huurperiode), James Maddison en Guglielmo Vicario de vijfde aanwinst van the Spurs deze zomer.

Solomon kan zowel in de aanval als op het middenveld uit de voeten en komt over van Shakhtar Donetsk. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor Fulham. Solomon heeft een contract getekend tot de zomer van 2028 in het Tottenham Hotspur Stadium.

Excelsior versterkt zich daags na komst van Pierie met Zweedse verdediger

Excelsior heeft Casper Widell overgenomen van Helsingborgs IF, zo maakt de Rotterdamse club bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige verdediger heeft een contract voor drie seizoenen getekend in Kralingen, met de optie voor nog een extra jaar. “We hadden al langer interesse in Casper en zijn blij dat hij nu de keuze voor Excelsior heeft gemaakt”, laat technisch manager Niels van Duinen weten.

“Hij heeft in Zweden al zo'n zestig wedstrijden gespeeld voor Helsingborgs IF en is daarnaast jeugdinternational voor Zweden. Hij ziet Excelsior en de Nederlandse competitie als het ideale platform om zichzelf verder te ontwikkelen. Wij denken dat hij met zijn verdedigende kwaliteiten en, ondanks zijn jonge leeftijd, leiderschapskwaliteiten van grote waarde kan zijn om ook komend seizoen onze doelstelling weer te behalen.”

“'Als jonge Zweedse voetballer droom je ervan om uit te komen in een van de grote Europese competities en voor mij wordt dit nu werkelijkheid”, zegt Widell. “Mijn broer, die ook voetballer is, en ik hebben hier altijd van gedroomd. We inspireerden elkaar om op onze posities de beste te worden en ooit samen in het Zweedse nationale team te spelen.” De Zweed is na Kik Pierie en Lennard Hartjes de derde versterking voor Excelsior deze zomer.

Rajiv van La Parra hakt knoop door wat betreft toekomst bij Almere City

Rajiv van La Parra blijft komend seizoen bij Almere City, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 32-jarige vleugelspeler heeft zijn contract bij de promovendus met een jaar verlengd, waardoor hij de Eredivisie ingaat. Van La Parra is sinds maart actief bij Almere. De teller staat inmiddels op veertien wedstrijden voor de ploeg van Alex Pastoor, waarin de rechtspoot goed was voor drie doelpunten en één assist.

Mohamed Rayhi keert terug naar Saudi-Arabië

Mohamed Rayhi vertrekt per direct naar Al Jabalain FC, dat uitkomt op het tweede niveau van Saudi-Arabië. Iliass Bel Hassani, die RKC Waalwijk deze zomer achter zich liet, speelt voor dezelfde club uit het Midden-Oosten. Rayhi tekent een contract voor één seizoen bij Al Jabalain. Eerder was de 29-jarige linksbuiten actief voor Al-Batin in Saudi-Arabië. Rayhi speelde sinds 2022 voor Al-Dhafra FC in de Verenigde Arabische Emiraten.

Van der Venne heeft nieuw buitenlands avontuur te pakken

Richard van der Venne verruilt Melbourne City voor FC St. Gallen, dat hem voor twee seizoenen heeft gebonden. De 31-jarige middenvelder gaat, met zijn nieuwe avontuur in Zwitserland, dichter bij huis voetballen. Om die reden liet hij zijn contract in Australië ontbinden. In de Zwitserse Super League gaat Van der Venne aan de slag bij de nummer zes van het afgelopen seizoen.

Dumfries en De Vrij krijgen een nieuwe teamgenoot

Davide Frattesi speelt de komende jaren voor Internazionale. De zesvoudig international van Italië komt in eerste instantie op huurbasis over van Sassuolo, waarna i Nerazzurri hem volgende zomer definitief overnemen. Fratessi is een 23-jarige middenvelder die in de troostfinale van de Nations League tegen Nederland (2-3) nog wist te scoren. Bij Inter gaat hij spelen met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Fratessi is na Marcus Thuram de tweede zomerse aanwinst van de Italiaanse grootmacht.

Strootman verkiest langer dienstverband bij Genoa boven Sparta

Sparta Rotterdam kan de komst van Kevin Strootman definitief vergeten. De 33-jarige middenvelder heeft zijn contract bij Genoa CFC tot medio 2024 verlengd. De Rotterdammers hoopten Strootman te verleiden met een terugkeer op Het Kasteel, maar de middenvelder is nog altijd dolgelukkig in Italië.

Luis Castro is de nieuwe eindverantwoordelijke bij Al-Nassr

Luis Castro vervolgt zijn trainersloopbaan bij Al-Nassr, zo laat de vermogende Saudische club weten via de officiële kanalen. De 61-jarige Portugees neemt het stokje over van Rudi Garcia, die halverwege april werd ontslagen. Castro was als trainer eerder werkzaam bij onder meer Porto en Shakhtar Donetsk. Zijn laatste klus was in Brazilië als trainer van Botafogo. Bij Al-Nassr krijgt Castro te maken met landgenoot Cristiano Ronaldo. De nummer twee van het afgelopen Saudi Pro League-seizoen wist deze zomer ook middenvelder Marcelo Brozovic te strikken.

Jill Roord verkast naar Manchester City

Jill Roord speelt komend seizoen weer in de Women's Super League in Engeland. De 26-jarige Oranje-international maakt de overstap van VfL Wolfsburg naar Manchester City, zo maken beide clubs donderdag bekend. Roord heeft voor drie seizoenen getekend en gaat spelen met rugnummer 20. In dienst van Wolfsburg kwam de in Oldenzaal geboren middenvelder tot 96 wedstrijden, waarin ze 31 keer wist te scoren. Roord neemt later deze maand met de Oranjeleeuwinnen deel aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

Caglar Söyüncü vindt in Atlético Madrid nieuwe werkgever

Caglar Söyüncü gaat een avontuur in Spanje aan. De centrale verdediger tekent een vierjarig contract bij Atlético Madrid. De 27-jarige Turks international was transfervrij op te pikken nadat zijn contract bij Leicester City afliep. Atlético-trainer Diego Simeone kreeg aan het einde van het vorige seizoen te maken met een blessuregolf in zijn verdediging, waardoor de komst van een nieuwe mandekker gewenst was. Naast Söyüncü lijken de Madrilenen zich ook snel te gaan versterken met Santiago Mouriño. De 21-jarige centrale verdediger uit Uruguay komt over van Racing Club en tekent volgens Fabrizio Romano spoedig zijn contract in het Civitas Metropolitano.

???? @Syncaglar is the newest rojiblanco member! ??? ?? The Turkish player has signed with our club for four seasons. ?? https://t.co/BCTszFFji9 ?? Welcome, Söyüncü! ?? pic.twitter.com/n8futv3Con — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 5, 2023

PSV neemt zestienjarig toptalent over van Vitesse

Joël van den Berg heeft de overstap gemaakt van Vitesse naar PSV. De zestienjarige middenvelder stond in Arnhem te boek als groot talent en trainde al meermaals mee met de hoofdmacht. Uiteindelijk gaat PSV er dus met Van den Berg vandoor, die aansluit bij de Onder 18 en tot medio 2025 heeft getekend. De rechtspoot speelde drie seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax voordat hij in de zomer van 2020 bij Vitesse terechtkwam.

Fortuna Sittard strikt nieuwe aanvaller

Fortuna Sittard heeft zijn voorhoede versterkt met Mouhamed Belkheir. De aanvaller is overgekomen van het Portugese Vilafranquense en heeft een contract voor twee seizoenen getekend in Limburg. De 24-jarige Fransman wordt op de clubsite van Fortuna omschreven als een veelzijdige aanvaller. "Daarnaast is hij enorm snel en gericht in zijn acties', zegt technisch manager Americo Branco. "Mouhamed heeft ervaring opgedaan bij gerenommeerde jeugdopleidingen in Italië. Wij hopen dat hij zijn potentie bij Fortuna kan waarmaken en de volgende stap in zijn carrière kan zetten."

FC Volendam huurt talentvolle doelman

FC Volendam heeft zich versterkt met Mio Backhaus. De 19-jarige half Duitse en half Japanse doelman wordt één seizoen gehuurd van Werder Bremen. Backhaus staat in Duitsland bekend als een groot keeperstalent. De goalie doorliep alle jeugdelftallen bij de Duitse bond en speelt op dit moment in de Onder 19 van de nationale ploeg. De talentvolle doelman heeft daarnaast ook een Japanse achtergrond, waardoor hij ook voor het Aziatische land uit zou mogen komen. Zo speelde hij één duel in de Onder 15 van Japan.

Heracles Almelo slaat slag en pikt Jizz Hornkamp op bij Willem II

Jizz Hornkamp vervolgt zijn loopbaan bij Heracles Almelo. De van Willem II afkomstige spits (25) tekent een driejarig contract, met de optie op een seizoen extra. “Heracles Almelo is een grote club die thuishoort in de Eredivisie”, verklaart Hornkamp op de site van zijn nieuwe werkgever. “Ik kan me goed vinden in het plan dat me is voorgeschoteld en bij de speelwijze van de club. Als spits wil je niets liever dan aanvallend voetbal spelen.”

Marvin Peersman kiest met FC Groningen voor terugkeer in Nederland

FC Groningen beschikt voortaan over Marvin Peersman. De Belgische verdediger, afkomstig van het Griekse Aris Saloniki, zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2026. “Ik ken FC Groningen als tegenstander vanuit mijn eerdere periode in Nederland. Een grote club die zo snel mogelijk weer op het hoogste niveau moet spelen. Hoewel het leven me in Griekenland goed beviel, spraken de sportieve ambities van FC Groningen mij zo aan dat ik gekozen heb voor een terugkeer naar Nederland. Voor een club als deze wil ik graag de overstap maken”, aldus de voormalig speler van SC Cambuur en FC Dordrecht.

Atlético Madrid versterkt zich met 28-jarige linksback uit eigen competitie

Atlético Madrid heeft zich versterkt met Javi Galán. De 28-jarige linksback komt over van Celta de Vigo en tekent tot medio 2026 in de Spaanse hoofdstad. Galán speelde in de afgelopen twee seizoenen 79 officiële duels voor Celta, waarin hij één keer scoorde. Bij Atlético moet hij onder meer gaan concurreren met Renan Lodi en de momenteel geblesseerde Reinildo Mandava.

Danny Buijs haalt oude bekende naar Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Milan Robberechts. De negentienjarige aanvaller komt over van KV Mechelen, waar hij eerder al samenwerkte met Danny Buijs. Onder die trainer debuteerde hij afgelopen seizoen in het eerste elftal van Mechelen. In totaal kwam Robberechts, die in Sittard tekent voor twee jaar met een optie op nog een jaar, tot vier officiële duels namens de Belgische club (twee goals). "Ik ben blij om hier te zijn," reageert hij op de website van zijn nieuwe werkgever. "Fortuna voelt voor mij op dit moment, in deze fase van mijn carrière, als de juiste stap. Ik krijg hier de kans om me verder te ontwikkelen en in de Eredivisie te spelen. Ik heb er enorm veel zin in."

FC Emmen versterkt zich met voormalig jeugdspeler Barcelona

Mike van Beijnen gaat FC Emmen versterken, zo heeft de club bevestigd. De 24-jarige rechtsback tekent voor twee seizoenen, met de optie op nog een seizoen. Van Beijnen, die transfervrij overkomt van Fortuna Sittard, speelde in de jeugd bij onder meer Barcelona. Na een half jaar vertrok hij daar weer, om te tekenen bij het Turkse Gençlerbirligi. Vervolgens kwam hij nog in actie namens Fortuna en FC Den Bosch. In totaal kwam Van Beijnen tot dusver tot 34 profduels in Nederland.

Sparta haalt bewezen vleugelaanvaller op in België

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Agustin Anello. De 21-jarige vleugelaanvaller komt over van Lommel SK en tekent voor drie seizoenen op het Kasteel, met de optie op nog een seizoen. Anello kon in zijn anderhalf jaar bij Lommel prima cijfers overleggen met 7 goals en 5 assists over 42 officiële wedstrijden. Afgelopen halfjaar werd de Amerikaan verhuurd aan Hajduk Split.

Cicilia vertrekt bij Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft het contract van Rigino Cicilia 'in goed onderling overleg' ontbonden. De 1,97 meter lange spits kwam in de zomer van 2022 over van het Tsjechische Slovácko en speelde het afgelopen seizoen twintig duels voor Heracles. Hierin wist hij zes keer het net te vinden.

Sven Blummel heeft gewenste buitenlands avontuur te pakken

Sven Blummel mag zichzelf voortaan speler noemen van HNK Gorica. De Brabantse aanvaller (26) tekende een tweejarig contract bij de Kroatische club. Blummel koos er onlangs voor om MVV Maastricht met een transfervrije status te verlaten. De spits, met een verleden bij Jong PSV, FC Den Bosch en De Graafschap, speelde al eerder in het buitenland. Hij stond in 2019 een halfjaar onder contract bij het Deense Fremad Amager.

Al-Hilal strikt Jorge Jesus na afwijzingen van Mourinho en Allegri

Jorge Jesus is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Al-Hilal. De contractovereenkomst is zaterdag door alle partijen ondertekend. De Saudi-Arabische topclub zette hoog in en probeerde volgens Fabrizio Romano om AS Roma-trainer José Mourinho of Juventus-coach Massimiliano Allegri binnen te halen, maar kwam uiteindelijk terecht bij Jesus. De Portugees is vooral bekend van zijn twee periodes als trainer van Benfica en werkte het laatst bij Fenerbahçe. Bij Al-Hilal gaat Jesus werken met gekende namen als Kalidou Koulibaly, Rúben Neves en Odion Ighalo.

Jorge Jesus.

Leicester City presenteert tienvoudig Engels international als tweede aanwinst

Leicester City heeft zaterdagmiddag Conor Coady gepresenteerd. De dertigjarige centrale verdediger komt over van Wolverhampton Wanderers, dat zo’n negen miljoen euro aan hem overhoudt. Coady, die tien keer zijn opwachting maakte in het shirt van Engeland, is na Harry Winks de tweede zomeraanwinst van the Foxes. Laatstgenoemde werd ook zaterdag gepresenteerd aan de pers en komt voor ruim twaalf miljoen euro over van Tottenham Hotspur.

Go Ahead Eagles licht optie tot koop in huurcontract van huurling

Go Ahead Eagles heeft de koopoptie in het huurcontract van Darío Serra gelicht, zo meldt de club via de officiële kanalen. De twintigjarige Spanjaard werd het afgelopen half jaar door Valencia verhuurd aan Kowet en heeft nu zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2026 in De Adelaarshorst.

“Ik ben er trots op dat Go Ahead Eagles mij deze kans geeft. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan mijn eerste maanden in Deventer”, aldus Serra via de clubkanalen. “Vorig seizoen heb ik me hier als mens en als voetballer mogen ontwikkelen. Dat wil ik nu een vervolg geven.”

Internazionale haalt goaltjesdief gratis op uit de Bundesliga

Internazionale heeft de komst van Marcus Thuram zaterdag bevestigd. De 25-jarige Franse spits, die geboren werd in het Italiaanse Parma, komt transfervrij over van Borussia Möchengladbach. Bij die club speelde hij sinds 2019. Afgelopen seizoen was Thuram nog van grote waarde voor de Duitse club, met 16 treffers en 7 assists in 32 officiële duels. Bij zijn nieuwe werkgever tekent hij tot medio 2028.

Heracles Almelo raakt belangrijke kracht Lucas Schoofs kwijt

Lucas Schoofs verruilt Heracles Almelo voor Lommel SK, zo maken de Almeloërs zaterdag bekend. De 26-jarige middenvelder stond nog één jaar onder contract bij de promovendus, maar kiest nu dus voor een terugkeer naar de club waar hij zijn carrière begon. Afgelopen seizoen was Schoofs in de Keuken Kampioen Divisie nog goed voor tien goals en vijf assists. Op de clubwebsite van Heracles reageert Schoofs op zijn vertrek: “Beste Heraclieden, na vier mooie jaren is het tijd om de deur achter me dicht te trekken en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Meer dan 100 wedstrijden heb ik het shirt van Heracles met trots gedragen, zowel voor lege tribunes door corona als voor een vol Erve Asito. Ik wil jullie bedanken voor alle steun en waardering die ik gekregen heb, in goede en slechte tijden. We hebben samen heel wat beleefd, maar het afgelopen seizoen zal ik nooit meer vergeten”.

Geoffrey Kondogbia keert terug naar geboorteland Frankrijk

Olympique Marseille is de nieuwe werkgever van Geoffrey Kondogbia. De dertigjarige middenvelder komt voor ongeveer acht miljoen euro over van Atlético Madrid en tekent tot medio 2027. Bij Atlético was Kondogbia, die vijf interlands voor Frankrijk speelde maar uiteindelijk voor een interlandcarrière namens de Centraal-Afrikaanse Republiek koos, op een zijspoor beland. In Frankrijk speelde hij eerder voor RC Lens en AS Monaco.

Gerard Piqué vindt in Eredivisie gewenste versterking voor FC Andorra

Julen Lobete gaat aan de slag bij FC Andorra. De 22-jarige Spanjaard werd afgelopen seizoen door RKC Waalwijk gehuurd van Celta de Vigo. Nu gaat laatstgenoemde club hem uitlenen aan FC Andorra, de club die eigendom is van Kosmos, het bedrijf van Gerard Piqué. Inmiddels is die club actief op het tweede niveau van Spanje, waar het afgelopen seizoen op plek zeven eindigde. Lobete kwam in de voorbije jaargang tot 29 Eredivisie-duels voor RKC, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf.

Transfervrije Jay Idzes verlaat Go Ahead en gaat prachtig avontuur aan

Jay Idzes ruilt Go Ahead Eagles transfervrij in voor het Italiaanse Venezia. De 23-jarige verdediger, die sinds 2020 voor de club uit Deventer speelde, tekent voor vier jaar bij zijn nieuwe werkgever. Venezia eindigde afgelopen seizoen op plek acht in de Serie B. “Ik heb me bij Go Ahead Eagles goed kunnen ontwikkelen. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ik zal Deventer en de supporters nooit vergeten”, vertelt Idzes, die 93 keer in actie kwam voor Go Ahead, op de clubwebsite.

Araujo verlaat FC Emmen voor Portland Timbers

Miguel Araujo speelt de komende twee seizoenen voor Portland Timbers in de Major League Soccer, zo maakt de Amerikaanse club bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige verdediger was de afgelopen jaren een absolute sterkhouder in de defensie van FC Emmen, dat een kleine vergoeding overhoudt aan het vertrek van de Peruaans international. “We denken dat Miguels ervaring in een sterke competitie als de Eredivisie voor een goede concurrentiestrijd kan zorgen in onze defensie”, aldus Portland-trainer Giovanni Savarese op de clubwebsite.

Vitesse presenteert Frans Speler van het Jaar als nieuwste aankoop

Vitesse heeft zich versterkt met Amine Boutrah. De 22-jarige spits tekent voor vier seizoenen in Gelredome en komt over van het Franse US Concarneau. Daar werd Boutrah afgelopen seizoen verkozen tot Speler van het Jaar van de Championnat National, het derde niveau van Frankrijk. Boutrah geldt in Arnhem als opvolger van Bartosz Bialek en Mohamed Sankoh, die terugkeren naar respectievelijk VfL Wolfsburg en VfB Stuttgart.

"I'm sorry, Nic Jackson..." Chelsea presenteert nieuwste aanwinst

Nicolas Jackson is officieel speler van Chelsea. Dat melden the Blues via de officiële kanalen. De vermogende Londenaren betalen 37 miljoen euro om de ontsnappingsclausule te activeren, waarmee Jacksons nog vier jaar durende contract wordt afgekocht. De Senegalees tekent een achtjarige verbintenis op Stamford Bridge en wordt middels een ludieke video gepresenteerd door Chelsea. Daarin wordt er een knipoog gemaakt naar de hit Ms. Jackson van Outkast.

Chelsea houdt maximaal 20 miljoen over aan kind van de club

Ruben Loftus-Cheek verruilt Chelsea officieel voor AC Milan. De 27-jarige middenvelder heeft een contract getekend tot medio 2027 en levert the Blues zestien miljoen euro op (exclusief vier miljoen aan te behalen bonussen). Loftus-Cheek liep al sinds 2004 rond bij Chelsea en kan met recht een kind van de club genoemd worden. Hij kwam tot 155 officiële optredens voor de Londenaren, waarin hij 13 keer scoorde en 18 maal aangever was.

Ruben Loftus-Cheek has signed for AC Milan. ?? — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 30, 2023

Rami Kaib verlaat Heerenveen en keert terug naar geboorteland

Rami Kaib neemt na tweeënhalf jaar afscheid van sc Heerenveen. De Friezen maken via de clubkanalen bekend dat de linksback terugkeert naar zijn geboorteland Zweden, waar hij voor Djurgårdens IF gaat spelen. Kaib kwam sinds januari 2021, toen hij overkwam van Elfborg, tot 70 officiële optredens voor Heerenveen. Daarin was de verdediger tweemaal trefzeker en gaf hij vijf assists.

?? Heel veel succes in je verdere carrière Rami! ???? — sc Heerenveen (@scHeerenveen) June 30, 2023

Bryan Smeets keert na ruim acht jaar terug op het oude nest

Bryan Smeets keert terug bij MVV Maastricht. Dat bevestigt de Limburgse club via de officiële kanalen. De geboren Maastrichtenaar, die tussen 2009 en 2015 ook al voor de Sterrenjagers uitkwam, tekent een contract voor drie seizoenen en komt transfervrij over van het Belgische RWDM. Smeets' komst wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële geste van supportersinitiatief Veer zien MVV (VZM). Die geste wordt gedaan 'omdat met Bryan Smeets eine vaan us terug is in de Geusselt', aldus Guido Vanderbroeck, woordvoerder van VZM.

Liverpool laat Fábio Carvalho ervaring opdoen in de Bundesliga

Fábio Carvalho komt komend seizoen op huurbasis uit voor RB Leipzig in de Bundesliga. Dat bevestigt de club via de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder van Liverpool verruilde Fulham vorige zomer voor the Reds, maar kwam slechts tot 637 speelminuten verdeeld over 21 duels. Die Roten Bullen hebben geen optie tot koop bedongen in de huurdeal, waardoor Carvalho volgend jaar normaal gesproken weer terugkeert op Anfield.

FC Groningen stelt John Vos aan als nieuwe keeperstrainer

John Vos is de nieuwe keeperstrainer van FC Groningen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 36-jarige oud-doelman, geboren in Winschoten, komt over van FC Den Bosch en tekent een contract voor de komende twee seizoenen. Vos kende gedurende zijn actieve loopbaan een kortstondig verblijf in het betaalde voetbal bij Den Bosch en Helmond Sport, ging vervolgens aan de slag als keeperstrainer en richtte onder meer zijn eigen keepersschool op. Nu keert hij dus terug op bekend terrein.

Fortuna Sittard versterkt keepersgilde met Luuk Koopmans

Luuk Koopmans speelt de komende twee seizoenen voor Fortuna Sittard, zo laat de Limburgse club weten via de officiële kanalen. De 29-jarige doelman komt transfervrij over van ADO Den Haag, waar zijn contract na drie seizoenen ten einde is gekomen. Koopmans is de tweede zomerse versterking voor Fortuna, dat eerder de 23-jarige Ivor Pandur definitief overnam van Hellas Verona. Zodoende gaan de eerste twee zomeraanwinsten met elkaar concurreren in Sittard.

Via de clubwebsite laat Koopmans weten dat hij goede verhalen heeft gehoord over Fortuna. “Ik heb de afgelopen twee weken goede gesprekken gehad met de clubleiding en de hoofdtrainer, dat goede gevoel is sindsdien gebleven. Daarnaast was Zian Flemming ook altijd heel positief over Fortuna. Het is dan ook fijn om hier eindelijk te zijn. Ik kijk enorm uit naar mijn periode in Sittard.” Fortuna zag met Yanick van Osch (transfervrij naar SC Cambuur) deze zomer een keeper vertrekken.

Ook Robbie Fowler kiest voor het grote geld in Saudi-Arabië

Robbie Fowler gaat als hoofdtrainer aan de slag bij Al-Quadsiah FC, op het tweede niveau van Saudi-Arabië. De voormalig spits van Liverpool was eerder al eindverantwoordelijke bij East Bengal (India) en Brisbane Roar (Australië). De inmiddels 48-jarige Fowler, die in de nadagen van zijn spelersloopbaan eveneens voor avontuurlijke dienstverbanden koos, kiest nu voor een lucratief contract in het Midden-Oosten.

Bedrijvig Heracles heeft vijfde zomeraanwinst binnen

Bryan Limbombe speelt de komende vier seizoenen voor Heracles Almelo, zo maakt de promovendus donderdag bekend. De 22-jarige aanvaller komt over van Roda JC, waar hij in het afgelopen seizoen goed was voor zeven doelpunten en vijf assists in 35 competitiewedstrijden. Limbombe is de vijfde zomerversterking voor Heracles. Eerder trok de club al Brian de Keersmaecker (FC Eindhoven), Abed Nankishi (Werder Bremen, opnieuw gehuurd), Jannes Wieckhoff (FC St. Pauli) en Jetro Willems (FC Groningen) aan.

Via de clubwebsite laat Limbombe weten dolblij te zijn met zijn transfer naar de Eredivisie. “Ik heb voor Heracles Almelo gekozen, omdat zij het beste bij mij passen qua club, voetbal en beleving. Dit is de beste stap voor mij om mijzelf te kunnen ontwikkelen. Ik kan me nu laten zien in de Eredivisie en daar heb ik zin in!” In Almelo gaat Limbombe spelen met rugnummer 7.

Excelsior neemt Arthur Zagre definitief over van AS Monaco

Excelsior neemt Arthur Zagre definitief over van AS Monaco, zo laat de club uit Kralingen weten via de officiële kanalen. De 21-jarige linksback, die in het afgelopen seizoen al werd gehuurd van de Franse topclub, heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract. Technisch manager Niels van Duinen is er zeker van dat Zagre van waarde gaat zijn. “Na zijn komst eind januari moest hij even geduld hebben, maar uiteindelijk greep hij zijn kans. Wij hebben er vertrouwen in dat hij zich nog verder gaat ontwikkelen en met zijn verdedigende en aanvallende kwaliteiten van grote waarde kan zijn voor ons.”

TOP Oss laat absolute smaakmaker naar Azerbeidzjan vertrekken

Jearl Margaritha vervolgt zijn loopbaan in Azerbeidzjan, zo maakt TOP Oss bekend. De buitenspeler gaat aan de slag bij Sabah FC, dat uitkomt op het hoogste niveau. Margaritha was afgelopen seizoen de absolute smaakmaker bij TOP Oss en wist in 28 competitiewedstrijden 12 keer te scoren en 6 assists af te leveren. Sabah werd in 2017 opgericht en promoveerde een jaar later naar het hoogste niveau. Vorig jaar eindigde de club als tweede achter FK Qarabag.

Heracles Almelo doet opnieuw zaken met Werder Bremen

Abed Nankishi speelt ook komend seizoen in het shirt van Heracles Almelo. De buitenspeler wordt door de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie opnieuw voor een seizoen gehuurd van Werder Bremen. Nankishi wist, mede door blessureleed, zijn stempel niet te drukken op het spel van de Almeloërs. Desondanks is de clubleiding voldoende overtuigd van zijn kunnen.

“We zijn erg blij dat we Abed nog een jaar kunnen huren. We hebben zijn kwaliteiten in de wedstrijden die hij heeft gespeeld mogen zien. Bovendien kan hij in principe op alle posities in de voorhoede uit de voeten", aldus technisch directeur Nico-Jan Hoogma. Nankishi kwam afgelopen seizoen tot 11 competitiewedstrijden, waarin hij 2 keer wist te scoren en 1 assist noteerde.

Andrij Jarmolenko keert terug bij Dynamo Kiev

Dynamo Kiev heeft de terugkeer van Andrij Jarmolenko wereldkundig gemaakt. De 33-jarige aanvaller tekent een contract voor twee seizoenen bij de club waar hij eerder tussen 2007 en 2017 succesvol was. Jarmolenko wist in die periode drie keer beslag te leggen op de landstitel, twee keer de beker te winnen en won vier keer de Supercup. De buitenspeler beschikte over een aflopend contract bij Al-Ain FC, waar hij afgelopen seizoen tot 33 wedstrijden kwam. Daarin wist hij 12 keer te scoren en fungeerde hij 6 keer als aangever.

Go Ahead Eagles bevestigt terugkeer van verloren zoon

Joris Kramer keert na één seizoen terug bij Go Ahead Eagles. Dat bevestigen de Deventenaren via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger speelde in het seizoen 2021/22 al op huurbasis in De Adelaarshorst, waar hij met zijn sterke spel een transfer van AZ naar NEC verdiende. In Nijmegen was Kramer niet zeker van een basisplaats. "Het voelt hier als thuiskomen. Ik heb heel veel zin om terug te keren", laat de Noord-Hollander weten.

Aleksandar Rankovic gaat op avontuur en vindt nieuwe club in Singapore

Aleksandar Rankovic heeft een nieuwe club gevonden. De 44-jarige oefenmeester, wiens contract deze week afloopt bij FC Utrecht, gaat als hoofdtrainer aan de slag bij Lion City Sailors in Singapore, zo bevestigt de ploeg via de officiële kanalen. Rankovic heeft een contract getekend tot medio 2025.

SC Cambuur behoudt huurling en bindt hem tot medio 2025

Remco Balk blijft de komende twee seizoenen actief voor SC Cambuur, zo bevestigen de Friezen woensdag. De 22-jarige aanvaller komt definitief over van FC Utrecht, nadat hij afgelopen seizoen al op huurbasis uitkwam voor Cambuur. Balk heeft een contract getekend tot medio 2025, met de optie voor nog een extra seizoen.

Technisch directeur Etiënne Reijnen is blij met de komst van de aanvaller. “Remco is een fijn persoon om in de groep te hebben en zorgt met zijn snelheid, energie en diepgang altijd voor het nodige gevaar. Daarnaast hebben we de overtuiging dat hij zich bij ons nog verder door kan ontwikkelen en daar gaan we met elkaar alles aan doen.”

Mendes Moreira vertrekt transfervrij naar Cyprus

Ahmed Mendes Moreira verlaat het Griekse PAS Giannina deze zomer transfervrij voor een uitdaging in Cyprus. De buitenspeler, die uit de jeugd van Feyenoord komt maar in Nederland vooral bekendstaat om zijn tijd bij FC Groningen en Excelsior, heeft een tweejarig contract getekend bij AEL Limassol.

RKC Waalwijk zit niet stil en presenteert vijfde zomeraanwinst

RKC Waalwijk heeft dinsdagmiddag rechtsback Raz Meir gepresenteerd. De 26-jarige Israëliër komt over van Maccabi Haifa en tekent tot volgend jaar zomer in het Mandemakers Stadion. Frank van Mosselveld, de algemeen directeur van de Waalwijkers, is in zijn nopjes met de komst van Meir.

“Met de komst van Meir hebben wij voor aanvang van de voorbereiding alle posities achterin dubbel weten te bezetten. Raz heeft de afgelopen jaren in zijn eigen land (inter)nationale ervaring opgedaan en we zijn blij dat hij uiteindelijk voor RKC heeft gekozen om zijn carrière voort te zetten in Nederland.’” Meir is na Aaron Meijers, Jeroen Houwen, Richonell Margaret en Denilho Cleonise de vijfde zomeraanwinst voor RKC.

PEC Zwolle raakt naast Dick Schreuder ook ervaren kracht kwijt

Haris Medunjanin gaat met Dick Schreuder mee naar diens nieuwe club om daar ‘een nader te bepalen rol te gaan vervullen’, zo meldt PEC Zwolle via de officiële kanalen. De 38-jarige middenvelder kwam vorig jaar zomer van het Amerikaanse FC Cincinnati en vertrekt nu transfervrij, aangezien zijn contract over enkele dagen afloopt. Medunjanin kwam tot 25 officiële wedstrijden voor de Zwollenaren, waarin hij acht keer scoorde en vier assists afleverde.

Tom Beugelsdijk vertrekt bij Helmond Sport

Helmond Sport heeft het contract van Tom Beugelsdijk 'in goed overleg' laten ontbinden, zo maken de Brabanders bekend. De centrale verdediger had nog een verbintenis tot medio 2025, maar kiest dus voor een toekomst elders. Beugelsdijk kwam afgelopen seizoen slechts 13 keer in actie voor Helmond Sport, waarvan 12 keer als basisspeler. De laatste keer dat hij speelminuten maakte was op 12 december in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. "Ik wil de club, de staf, de spelers en de supporters bedanken en veel succes wensen in de toekomst", aldus Beugelsdijk.

Slagvaardig RKC Waalwijk versterkt zich met aanvaller van FC Twente

Behalve Richonell Margaret heeft RKC Waalwijk zich ook versterkt met Denilho Cleonise, die de overstap maakt van FC Twente. De 21-jarige aanvaller heeft een contract getekend tot medio 2025, met een optie voor nog een seizoen. Op de clubwebsite van de Waalwijkers laat Cleonise blij te zijn met zijn nieuwe werkgever. "Ik ben blij en trots om in het tenue van RKC Waalwijk te mogen spelen. Mijn gevoel bij RKC was vanaf de eerste gesprekken goed, ondanks interesse van andere clubs. De visie van de club om jonge spelers te ontwikkelen spreekt mij aan. Ik ben blij dat de transfer afgerond is en ik mij volledig kan focussen op RKC Waalwijk. Ik kijk enorm uit naar start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen!"

RKC haalt nieuwe aanvalsleider op in Keuken Kampioen Divisie

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Richonell Margaret. Dat melden de Brabanders via de officiële kanalen. De aanvaller komt over van TOP Oss en heeft een tweejarig contract ondertekend in het Mandemakers Stadion met een optie voor nog een seizoen. Algemeen directeur Frank van Mosselveld hoopt dat Margaret aan de verwachtingen kan voldoen. "We geven hem graag de kans om zijn talent binnen onze omgeving de juiste stimulans te geven."

Op de valreep eindelijk duidelijkheid over toekomst van Gudelj

Nemanja Gudelj heeft zijn contract bij Sevilla op het laatste moment alsnog verlengd. De verbintenis van de 31-jarige middenvelder liep volgende week af, maar de Serviër heeft zijn handtekening nu gezet onder een nieuw contract dat hem tot medio 2026 aan de Spanjaarden verbindt. Gudelj, die in Nederland een verleden heeft bij NAC Breda, AZ en Ajax, speelt sinds de zomer van 2019 in Andalusië. Inmiddels staat de teller op 163 officiële wedstrijden voor Sevilla.

Olympique Marseille strikt Marcelino als nieuwe hoofdtrainer

Marcelino García Toral, kortweg Marcelino, staat komend seizoen voor de groep bij Olympique Marseille. De 57-jarige Spanjaard wordt in de Ligue 1 de opvolger van Igor Tudor. Marcelino begint daardoor aan zijn eerste trainersklus buiten Spanje, waar hij actief was voor onder meer Athletic Club, Valencia, Villarreal en Sevilla. De oefenmeester heeft in Marseille zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract.

#OM announces the signing of Marcelino to lead the team next season ?????? pic.twitter.com/xvCu5v0Sbt — Olympique de Marseille ???? ???? (@OM_English) June 23, 2023

Sparta Rotterdam vindt opvolger van Shurandy Sambo bij Barcelona

Sergi Rosanas heeft Barcelona verlaten voor Sparta Rotterdam, zo maakt de club uit Spangen vrijdag bekend. De 22-jarige rechtsback tekent een contract tot medio 2025 met de optie voor twee extra seizoenen. Rosanas speelde zijn wedstrijden bij Barcelona B en was tevens international van Spanje Onder 19. Gerard Nijkamp, de technisch directeur van de Rotterdammers, is content met de komst van de opvolger van Shurandy Sambo, die afgelopen seizoen werd gehuurd van PSV.

“Sergi is een rechtsback met een goede techniek, die zowel aanvallend als verdedigend sterk is”, begint Nijkamp op de website van Sparta. “Als achtjarige stroomde hij in bij de jeugdopleiding van Barcelona, die hij volledig doorliep en waar hij veertien jaar speelde. Een doorbraak hier bleef uit, maar wij zien in hem een speler die op termijn op Eredivisie-niveau van waarde kan zijn en concurrent kan zijn voor de rechtsbackpositie.” Rosanas is na Saïd Bakari, Pelle Clement en Django Warmerdam de vierde aanwinst van Sparta deze zomer.

Juventus heeft besluit over toekomst van Leandro Paredes genomen

Leandro Paredes keert deze zomer terug naar Paris Saint-Germain, zo heeft Juventus vrijdagmiddag bevestigd. De 28-jarige middenvelder werd afgelopen seizoen uitgeleend aan de Italianen, maar wist nooit een vaste plek te veroveren en ziet het dienstverband in Turijn dus beperkt blijven tot een jaar. Paredes, die tot 39 wedstrijden, één doelpunt en twee assists kwam namens De Oude Dame, heeft nog een contract tot medio 2024 bij PSG.

FC Den Bosch versterkt zich met doelman van Ajax

Joey Roggeveen heeft zich voor twee seizoenen verbonden aan FC Den Bosch, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdag bekend. De 25-jarige doelman komt transfervrij over van Ajax, waar hij dit seizoen onderdeel was van Jong Ajax. Roggeveen speelde echter geen minuut bij de beloften van de Amsterdammers en kiest nu dus voor een stap naar Den Bosch.

“Ik heb veel zin om te starten, want Den Bosch heeft in de kennismakingsweken een warm en goed gevoel bij me achtergelaten”, laat Roggeveen weten. “Er ligt een duidelijk toekomstplan om sportief stappen te kunnen maken. De ambities van Den Bosch matchen met mijn persoonlijke ambitie. Ik kan niet wachten om in dit sfeervolle stadion tussen de palen te staan en minuten te maken.”

???????? ?????????????????? verruilt Ajax voor FC Den Bosch FC Den Bosch heeft keeper Joey Roggeveen (25) voor twee seizoenen vastgelegd. De club bedong tevens een optie voor een derde contractjaar. De international van Suriname komt transfervrij over van AFC Ajax. — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) June 23, 2023

Rafael Benítez keert terug in Spanje en tekent voor drie jaar

Celta de Vigo heeft een principeakkoord bereikt met Rafael Benítez over een contract van drie seizoenen. De Spaanse oefenmeester keert daardoor na zeven jaar terug in zijn vaderland, nadat hij begin 2016 werd ontslagen door Real Madrid. Benítez neemt een schat aan ervaring mee, daar hij liefst 1099 wedstrijden als trainer op het hoogste niveau achter zijn naam heeft staan. De handtekeningen worden als het aan Celta ligt begin juli gezet.

De Graafschap gaat voor de derde keer in zee met Jan Vreman

Jan Vreman is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van De Graafschap, zo maken de Superboeren bekend via de officiële kanalen. Het is voor de clublegende en erelid zijn derde termijn als eindverantwoordelijke in de Achterhoek. Vreman, die tijdens zijn actieve loopbaan alleen het shirt van De Graafschap droeg, promoveerde in zijn eerste volledige seizoen als hoofdcoach naar de Eredivisie in 2014/15. Een jaar later degradeerde de ploeg weer.

Jan Vreman is de nieuwe hoofdtrainer van De Graafschap.

"De Achterhoek en de cirkel daarom heen heeft genoeg talent om als club een Eredivisie-waardig fundament neer te leggen, in combinatie met gerichte aankopen", stelt Guus Hiddink namens het technisch klankbord. "In dat proces zitten we nu en daarbij is Jan, die de huidige talenten met andere trainers uit de jeugd heeft klaargestoomd, niet alleen een hele logische, maar ook een wijze keuze. Het is voor mij ook heel duidelijk geworden dat zowel de ervaren spelers als de talenten de keus voor Vreman toejuichen. Dat maakt dit alles tot de juiste keuze."

Real Madrid houdt Nacho jaar langer binnenboord

Nacho Fernández blijft minstens tot medio 2024 voor Real Madrid spelen, zo laat de Koninklijke weten via de officiële kanalen. De 33-jarige verdediger, die al sinds 2012 in de Madrileense hoofdmacht speelt, maakt daardoor geen overstap naar het geïnteresseerde Internazionale. Nacho speelde tot dusver al 319 wedstrijden voor Real, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en negen assists. Het kind van de club maakt zich op voor zijn dertiende seizoen in het maagdelijk wit.

NAC Breda trekt vervanger voor vertrokken Velanas aan

Dominik Janosek speelt de komende jaren voor NAC. De 25-jarige middenvelder uit Tsjechië moet in Breda de vertrokken Odysseus Velanas doen vergeten. Janosek komt over van FK Pardubice en tekent een contract tot medio 2025. De Brabanders hebben tevens de optie bedongen om de rechtspoot een jaar langer te behouden. Velanas, vorig seizoen goed voor veertien competitiedoelpunten namens NAC, is momenteel transfervrij op zoek naar een nieuw avontuur.

TOP Oss presenteert ervaren Brood als nieuwe hoofdtrainer

Ruud Brood is de nieuwe trainer van TOP Oss, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Hij volgt Klaas Wels op, die vorige week duidelijk maakte te vertrekken bij de Ossenaren. Brood tekent een contract voor één seizoen en stond in het verleden aan het roer bij NAC Breda, Helmond Sport, Heracles Almelo, Roda JC en ADO Den Haag. Ook was hij drie jaar lang assistent-trainer van Phillip Cocu bij PSV.

Juventus licht optie tot koop en strikt Milik voor drie seizoenen

Arkadiusz Milik is definitief speler van Juventus, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De Poolse spits speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor i Bianconeri en was daarin goed voor 9 doelpunten en 1 assist in 39 optredens voor de club. Juventus is tevreden en heeft besloten de optie tot koop te lichten. Naar verluidt betalen de Italianen 6,3 miljoen euro voor de voormalig Ajacied. Het bedrag kan nog oplopen tot 7,4 miljoen euro. Milik vocht het afgelopen seizoen met collega-spits Dusan Vlahovic om een plek bij de eerste elf.

AS Roma trekt na Aouar tweede transfervrije versterking aan

AS Roma heeft zich versterkt met Evan Ndicka, zo meldt de club via de officiële kanalen. De centrale verdediger komt transfervrij over van Eintracht Frankfurt. De 23-jarige Ndicka speelde 183 duels voor de Duitse club, waarmee hij in het seizoen 2021/22 de Europa League won. De Ivoriaan is mogelijk binnengehaald als de vervanger van Roger Ibañez. De Braziliaans international wordt veelvuldig gelinkt met een vertrek uit het Stadio Olimpico. Eerder trok Roma Houssem Aouar al transfervrij aan.

?? “Overtime I was convinced that Roma’s plans were right for me.” ?? Watch Evan Ndicka’s first interview as a Giallorossi player! ??? https://t.co/UZuOSOVmv9#ASRoma pic.twitter.com/s97ZL4BPd9 — AS Roma English (@ASRomaEN) June 21, 2023

Ex-trainer van NAC Stijn Vreven keert terug in betaald voetbal

Stijn Vreven heeft een contract ‘voor onbepaalde duur’ getekend bij het Belgische KV Oostende en moet de club terug naar het hoogste niveau brengen. De ex-trainer van NAC Breda stond sinds eind vorig jaar aan het roer bij Dessel Sport, dat uitkomt in de eerste klasse bij de amateurs in België. Voor volgend seizoen had hij al een akkoord bereikt met Belisia Bilzen, eveneens een amateurteam. Door een clausule in zijn contract kan hij alsnog de overstap maken naar Oostende. “Ik ben hen dankbaar dat ze mij laten vertrekken naar Oostende”, aldus Vreven.

“Dit was een kans die ik niet wilde laten schieten. De club is ambitieus om een gooi te doen naar promotie. Het trainingscomplex en de accommodatie is hier ook indrukwekkend”, zegt de trainer op de clubwebsite. “Ik herinner mij van mijn periode als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer inkrijgen. Als je op het veld toont dat je ervoor gaat, straalt dat altijd af op het publiek."

Cambuur rondt langverwachte transfer Fedde de Jong af

Fedde de Jong gaat zijn carrière vervolgen bij SC Cambuur, zo maakt de club dinsdagavond bekend op de officiële kanalen. De twintigjarige middenvelder tekent in Leeuwarden een contract tot medio 2026. De Jong was van grote waarde voor AZ Onder 19, dat afgelopen seizoen als eerste Nederlandse club ooit de UEFA Youth League won.

De Keuken Kampioen Divisie is geen onbekend terrein voor de jonge controleur. De geboren Uitgeester kwam al 78 keer in actie voor Jong AZ en maakte ook al zijn debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders in het Conference League-duel met Tuzla City (0-4 winst). Hij was die wedstrijd zelfs trefzeker voor zijn inmiddels voormalig werkgever.



Yaya Touré gaat aan de slag als assistent in België

Yaya Touré is de nieuwe assistent-trainer van Standard Luik. Dat maakte de Belgische club dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De veertigjarige Ivoriaan wordt de assistent van Carl Hoefkens, die eind vorig jaar werd ontslagen bij Club Brugge. Touré werkte hiervoor al als assistent bij Olimpik Donetsk (Oekraïne) en Akhmat Grozny (Rusland) en in de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur.

Als speler was Touré, die in 2019 zijn schoenen aan de wilgen ging, jarenlang actief bij onder meer Barcelona en Manchester City. Hij begon zijn professionele carrière in 2001 echter bij het Belgische SK Beveren, waar hij in januari 2004 vertrok. “Onze club heet deze kampioen van harte welkom en wenst hem het beste toe in onze clubkleuren”, laat Standard dinsdag op de clubwebsite weten.

Ezechiel Banzuzi vertrekt naar OH Leuven

NAC en OH Leuven zijn tot overeenstemming gekomen over een transfer van Ezechiel Banzuzi, zo melden de Bredanaars op de clubsite. Het contract van de achttienjarige middenvelder liep tot medio 2024. Banzuzi speelde in totaal 59 wedstrijden voor de Parel van het Zuiden, waarin hij zeven keer wist te scoren en vier assists produceerde.

“Er was veel interesse voor Ezechiel. Het ambitieuze OH Leuven was echter het meest slagvaardig en we hebben een uitstekend bod van de Belgen geaccepteerd. Het lijkt ons nu dan ook een prima moment voor NAC om Ezechiel zijn vleugels te laten spreiden", aldus technisch directeur Peter Maas.

Finn van Breemen heeft gewenste overstap te pakken

Finn van Breemen maakt de overstap van ADO Den Haag naar FC Basel, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend. De Zwitsers hebben voldaan aan de clausule in het contract van de twintigjarige verdediger. Deze schreef voor dat Van Breemen de club mocht verlaten voor een bedrag van één miljoen euro. De in Pijnacker geboren centrumverdediger schaart zich daarmee in een illuster rijtje, daar maar weinig spelers van ADO ooit voor meer dan een miljoen zijn verkocht.

"We zijn ontzettend trots dat Finn, als kind van de club, een transfer maakt naar deze topclub in Zwitserland", aldus technisch directeur Joris Mathijsen. "Na het voorbije seizoen groeide de interesse van meerdere clubs en FC Basel was al snel concreet. Het is voor Finn natuurlijk een mooie stap die we hem van harte gunnen en een groot compliment aan de jeugdopleiding van de club. We willen hem bedanken voor zijn tijd hier in Den Haag en we wensen hem uiteraard heel veel succes in Basel.”

Ron Vlaar maakt opnieuw promotie binnen jeugdopleiding van AZ

Ron Vlaar is volgend seizoen de rechterhand van Jan Sierksma bij Jong AZ, zo maken de Alkmaarders bekend via de officiële kanalen. Eerstgenoemde was dit jaar al de assistent-trainer van Sierksma bij AZ Onder 18, dat de Youth League wist te winnen. Vorig seizoen maakte Vlaar de overstap van AZ Onder 17 naar AZ Onder 18.

Dijar Kasim maakt de trainersstaf van Jong AZ van volgend seizoen compleet. Jong AZ eindigde dit seizoen als elfde in de Keuken Kampioen Divisie. Maarten Martens, die daar aan het roer stond, maakt komend seizoen de stap naar het eerste elftal. Daar gaat hij dienen als rechterhand van hoofdtrainer Pascal Jansen.

Zoon Beckham maakt definitief overstap naar Premier League-club

Brentford heeft Romeo Beckham definitief overgenomen van Inter Miami. De twintigjarige zoon van David Beckham werd het afgelopen half jaar al gehuurd van de club van zijn vader, en maakt nu dus de definitieve overstap. Beckham gaat het tweede elftal versterken, waar hij het afgelopen half jaar al vijftien keer voor uitkwam. De aanvaller scoorde in die duels één keer.

Neil MacFarlane, coach van Brentford B, laat via de clubkanalen weten in zijn nopjes te zijn met de overstap van Beckham. “We hebben Romeo in januari aan onze ploeg toegevoegd en hij is fantastisch geweest voor de groep. Hij heeft een geweldig einde van het seizoen achter de rug, vooral zijn meest recente wedstrijd tegen Manchester City was sterk, waarin hij liet zien wat hij heeft geleerd tijdens zijn huurperiode bij ons.”

FC Utrecht plukt trainer voor beloftenteam bij FC Twente weg

Ivar van Dinteren is de nieuwe hoofdtrainer van Jong FC Utrecht, zo laten de Domstedelingen zaterdag weten. De oud-voetballer tekent een contract voor twee seizoenen en is de opvolger van Darije Kalezic, die onlangs te horen kreeg dat er voor hem geen toekomst was in Utrecht. Van Dinteren fungeerde de afgelopen jaren als rechterhand van Ron Jans bij FC Twente. Hij komt voor het eerst op eigen benen te staan.

"Ivar is iemand die deze generatie spelers op een bepaalde manier kan raken", vertelt technisch manager Tim Gillissen bij het clubkanaal van Utrecht. "Hij wil heel graag op eigen benen staan, dan is dit een hele goede stap voor hem. Het is een jonge trainer die een paar jaar geleden zijn diploma heeft gehaald en op verschillende plekken ervaring heeft opgedaan. Hij heeft een goed idee over de manier van spelen als team. We kijken uit naar de samenwerking met hem."

Man van veertig miljoen euro vertrekt transfervrij bij Chelsea

Tiemoué Bakayoko loopt deze zomer gratis de deur uit bij Chelsea, zo bevestigen de Londenaren via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder werd in de zomer van 2017 voor liefst veertig miljoen euro overgenomen van AS Monaco, maar wist nooit potten te breken op Stamford Bridge.

Bakayoko, die in zes jaar tijd 43 wedstrijden speelde voor the Blues, werd verhuurd aan achtereenvolgens AC Milan, Monaco, Napoli en opnieuw Milan. Bij laatstgenoemde club kwam hij dit seizoen slechts tot 39 speelminuten, verdeeld over drie duels.

Mahmoud Dahoud heeft transfer naar Premier League te pakken

Mahmoud Dahoud heeft een vierjarig contract getekend bij Brighton & Hove Albion, zo bevestigen de Engelsen via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder liep uit zijn contract bij Borussia Dortmund en gaat voor het eerst in zijn carrière in het buitenland spelen. De tweevoudig Duits international stond tot dusver onder contract bij Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach en dus Dortmund.

Dahoud is de derde zomerse aanwinst van Brighton, dat dit seizoen knap op de zesde plaats eindigde in de Premier League en zich daardoor plaatste voor de Europa League. De Engelsen haalden eerder al de ervaren James Milner binnen van Liverpool en legden ruim 35 miljoen euro neer om João Pedro los te weken bij Watford.

Florian Jozefzoon verruilt RKC Waalwijk voor uitdaging in Turkije

Florian Jozefzoon heeft RKC Waalwijk ingeruild voor Bandirmaspor, dat uitkomt op het tweede niveau van Turkije. De 32-jarige buitenspeler heeft een contract voor twee seizoenen getekend. Jozefzoon keerde vorig jaar zomer terug op de Nederlandse velden nadat hij PSV in 2017 verruilde voor Brentford.

Na dienstverbanden bij Derby County, Rotherham United en het Franse Quevilly Rouen tekende hij een contract voor één jaar bij RKC. De buitenspeler was dit seizoen goed voor vijf doelpunten en drie assists in 27 wedstrijden voor de Waalwijkers.

Carl Hoefkens aan de slag bij Standard Luik

Carl Hoefkens staat de komende drie seizoenen voor de groep bij Standard Luik, zo maken de Belgen vrijdag bekend. De 44-jarige oefenmeester werd bij veel clubs genoemd na zijn vertrek bij Club Brugge eind vorig jaar en gaat nu dus aan de slag bij de nummer drie van de Conference League Play-Off-groep in de Jupiler Pro League.

Fergal Harkin, directeur voetbalzaken bij Standard, is content met de aanstelling van Hoefkens. “We zijn erg blij met de komst van Carl Hoefkens, die ons meteen voor zich wist te winnen met zijn visie op voetbal en zijn enthousiasme om bij onze club te komen. We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om ons werk voort te zetten en de doelen te bereiken die we voor de toekomst hebben gesteld.”

Raimond van der Gouw terug als keeperstrainer bij Vitesse

Raimond van der Gouw is met ingang van volgend seizoen de nieuwe keeperstrainer van Vitesse. De voormalig doelman keert daarmee na drie jaar afwezigheid terug bij de club waar hij ruim 250 wedstrijden onder de lat stond. Van der Gouw heeft een contract getekend voor één seizoen en volgt Edwin Zoetebier op, die zich beraadt over zijn toekomst. Ook Theo Janssen heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd. De oud-middenvelder ligt nu tot medio 2024 vast.

Nederlands talent verlengt contract bij Juventus met drie jaar

Dean Huijsen heeft zijn contract bij Juventus met drie jaar verlengd. Daardoor ligt de achttienjarige verdediger nu tot medio 2027 vast in Turijn. Huijsen speelt sinds 2021 voor la Vecchia Signora, en kwam afgelopen seizoen negentien keer uit voor het beloftenelftal, dat uitkomt in de Serie C. Huijsen, die tot dusver vier interlands voor Oranje Onder 18 speelde, moet zijn debuut in het eerste elftal van Juventus nog maken.

Voormalig toptalent en Engels international vertrekt bij Arsenal

Ainsley Maitland-Niles vertrekt deze zomer transfervrij bij Arsenal, zo maken the Gunners bekend via de officiële kanalen. De 25-jarige rechtervleugelverdediger stond jarenlang te boek als groot talent, maar wist nooit echt door te breken in het Emirates Stadium.

Maitland-Niles doorliep de gehele jeugdopleiding van Arsenal en kwam uiteindelijk tot 132 duels in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor drie goals en acht assists. De Engelsman, die tot dusver tot vijf interlands kwam, werd eerder verhuurd aan Ipswich Town, West Bromwich Albion, AS Roma en Southampton. Het is nog niet bekend waar de toekomst van Maitland-Niles ligt.

Tronstad duikt kort na vertrek bij Vitesse op in Engeland

Sondre Tronstad vervolgt zijn loopbaan in Engeland. De middenvelder, die deze zomer uit zijn contract liep bij Vitesse, heeft voor drie jaar getekend bij Blackburn Rovers. Het wordt voor Tronstad zijn tweede termijn in Engeland, nadat hij eerder tussen 2014 en 2016 uitkwam voor Huddersfield Town. Sinds 2020 droeg de Noor het shirt van Vitesse. In Arnhemse dienst kwam hij tot 114 officiële wedstrijden, waarin hij 9 keer scoorde en 2 assists gaf. Blackburn Rovers greep afgelopen seizoen met een zevende plek net naast de play-offs voor promotie naar de Premier League.

Ludovit Reis maakt geen gebruik van vastgestelde afkoopsom

Het lijkt erop dat Haarlemmer Ludovit Reis ook komend seizoen nog voor Hamburger SV speelt. De Duitse club laat via de officiële kanalen weten dat de 23-jarige controleur geen gebruik maakt van de vastgestelde afkoopsom van 7,5 miljoen euro die in zijn contract stond. Reis had, vanwege de mislukte promotiemissie, tot donderdag de optie om HSV te verlaten voor een vastgesteld bedrag, maar heeft besloten om nog niet te vertrekken uit Hamburg. In het Volksparkstadion ligt de jeugdinternational nog tot medio 2026 vast.

Reis die zich met Jong Oranje opmaakt voor het jeugd-EK, onderbouwt zijn keuze via de clubwebsite. “Ik hoef niet te benadrukken hoe dol ik ben geworden op HSV, het team en de ongelooflijke fans. Ik voel me erg op mijn gemak en daarom heb ik besloten om bij HSV te blijven. Ik kijk er nu al naar uit om samen met mijn ploeggenoten alles te geven in het nieuwe seizoen.” Reis speelde in twee seizoenen tot dusver 76 officiële wedstrijden voor HSV, waarin hij goed was voor vijftien doelpunten en zeven assists. De zeventienvoudig international van Nederland Onder 21 kan vanwege zijn dubbele nationaliteit nog altijd kiezen voor een interlandcarrière met Slowakije.

Danjuma keert na mislukte uitleenbeurt terug naar Villarreal

Arnaut Danjuma is niet langer speler van Tottenham Hotspur, zo laat de Engelse club weten via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller speelde slechts 198 minuten voor the Spurs, verdeeld over twaalf optredens. Daarin wist de zesvoudig international van het Nederlands elftal wel tweemaal het net te vinden. Danjuma keert terug naar Villarreal, waar hij nog tot medio 2026 vastligt. Eind mei onthulde Fabrizio Romano dat de rechtspoot belangstelling geniet van clubs uit de Premier League, Bundesliga en Ligue 1.

Ook het broertje van Jude Bellingham heeft een transfer te pakken

Jobe Bellingham, het broertje van kersverse Real Madrid-ster Jude Bellingham, heeft zijn transfer naar Sunderland afgerond. De ambitieuze Championship-club heeft de zeventienjarige middenvelder definitief overgenomen van Birmingham City, waar de Engelse jeugdinternational in het afgelopen seizoen zijn doorbraak beleefde. Bellingham, die voor ongeveer drie miljoen euro wordt overgenomen, speelde tot dusver 22 wedstrijden in de Championship. Daarin wist de zeventienjarige Engelsman nog niet te scoren. Bellingham debuteerde in januari vorig jaar al op zestienjarige leeftijd voor the Blues.

Feyenoord laat Azarkan definitief naar FC Utrecht vertrekken

Feyenoord-jeugdproduct Marouan Azarkan speelt de komende vier seizoenen voor FC Utrecht, zo laten beide clubs weten via de officiële kanalen. 1908.nl weet te melden dat de club uit de Domstad een bedrag tussen de 600.000 en 800.000 euro overmaakt naar Rotterdam-Zuid. De transfersom kan middels bonussen oplopen tot één miljoen euro. Azarkan speelde al sinds zijn elfde voor Feyenoord, maar kwam slechts tot twee wedstrijden in de hoofdmacht. Na succesvolle uitleenbeurten aan NAC Breda en Excelsior Rotterdam verlaat hij De Kuip definitief.

Jordy Zuidam, technisch directeur bij Utrecht, verwacht veel van Azarkan. "Met Marouan halen we een jonge, behendige vleugelaanvaller binnen die beschikt over een grote dosis creativiteit en een goede dribbel. Zijn spelinzicht gekoppeld aan zijn balvastheid en rendement maken hem daarnaast een aanwinst voor de club. We zijn blij dat we Marouan hebben kunnen vastleggen en kijken uit naar de samenwerking de komende seizoenen." Feyenoord wenst de linkspoot via een bericht op de clubwebsite veel succes met het verder verloop van zijn voetbalcarrière.

NEC haalt derde zomeraanwinst uit Zweden

NEC heeft zich versterkt met Lars Olden Larsen. De 24-jarige buitenspeler komt over van BK Häcken, nadat zijn contract bij het Russische FK Pari Nizjni Novgorod tijdelijk was opgezegd vanwege de invasie in Oekraïne. Larsen kwam in de Zweedse competitie afgelopen seizoen tot 8 goals en 5 assists in 16 wedstrijden namens Häcken. De Noor heeft een contract getekend voor vier seizoenen en sluit bij aanvang van het nieuwe seizoen aan.

Barcelona laat na Jutglà opnieuw aanvaller naar Club Brugge vertrekken

Víctor Barberá verlaat Barcelona en tekent voor vier jaar bij Club Brugge, zo maken de Belgen bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller maakte het afgelopen seizoen veel indruk in de Youth League. Daarin kwam hij tot liefst zeven treffers in vijf wedstrijden. In Brugge treedt Barberá in de voetsporen van Ferran Jutglà, die afgelopen zomer al overkwam van de Catalaanse topclub. In zijn eerste seizoen voor Blauw-Zwart kwam hij tot vijftien treffers en acht assists.

Fenerbahçe ziet topscorer Enner Valencia vertrekken

Enner Valencia vertrekt na drie seizoenen bij Fenerbahçe. De 33-jarige spits uit Ecuador kwam het afgelopen seizoen tot 29 goals in 31 competitieduels, waarmee hij topscorer van de Turkse Süper Lig werd. Valencia vertrekt transfervrij naar de Braziliaanse club Internacional.

Bob Peeters langer bij Helmond Sport

Bob Peeters is ook komend seizoen trainer van Helmond Sport. De 49-jarige oud-spits, die onder meer voetbalde bij Roda JC, heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd. Peeters staat sinds eind december aan het roer bij Helmond en eindigde het afgelopen seizoen als zestiende. "De ontstane beleving, zowel bij de spelersgroep als bij onze supporters, heeft mij veel energie gegeven. In het komende seizoen willen we doorgaan om attractief voetbal te spelen, uitgaand van onze eigen kwaliteiten", aldus Peeters.

Fraaie stap omhoog in Duitsland voor Vincent Vermeij

Vincent Vermeij komt komend seizoen uit op het tweede niveau van Duitsland. Fortuna Düsseldorf heeft de boomlange spits overgenomen van SC Freiburg, waar hij in het tweede elftal speelde. De 28-jarige goaltjesdief uit Blaricum speelt al sinds 2019 in Duitsland. Via MSV Duisburg kwam hij terecht bij het beloftenelftal van Freiburg, dat uitkomt in de 3. Liga. In 2022 debuteerde Vermeij zelfs in de hoofdmacht van de Bundesliga-club, maar verder dan twee speelminuten kwam hij niet. In Düsseldorf gaat Vermeij, die transfervrij wordt overgenomen, het in de 2. Bundesliga proberen. Hij wordt teamgenoot van verdediger Jordy de Wijs.

Liverpool laat talentvolle back vlieguren maken in Championship

Calvin Ramsay speelt in het komende seizoen op huurbasis voor Preston North End. De negentienjarige rechtsback uit Schotland werd afgelopen zomer voor vijf miljoen euro overgenomen van Aberdeen, maar speelde slechts twee officiële duels in de hoofdmacht van the Reds. Ramsay staat zijn geboorteland te boek als een groot talent en speelde zelfs al een interland voor het Schotse nationale elftal. In Liverpool moet hij de vrijwel altijd fitte Trent Alexander-Arnold voor zich dulden.

Jordan Larsson blijft bij FC Kopenhagen

Jordan Larsson blijft de komende vier seizoenen voor FC Kopenhagen spelen, zo meldt de Deense club via de officiële kanalen. De 25-jarige Zweed komt definitief over van Schalke 04, van wie hij het afgelopen halfjaar al gehuurd werd. Larsson, zoon van voormalig Feyenoord-spits Henrik, is een geboren Rotterdammer. In het verleden speelde hij op huurbasis voor NEC Nijmegen. De komende jaren zal de aanvalsleider echter in de Deense hoofdstad te bewonderen zijn. In het afgelopen seizoen wist Larsson al de dubbel te winnen met Kopenhagen.

Heracles Almelo pikt Brian de Keersmaecker op bij FC Eindhoven

Brian de Keersmaecker vervolgt zijn loopbaan bij Heracles Almelo. De 23-jarige middenvelder is afkomstig van FC Eindhoven en tekent bij de promovendus een vierjarig contract. "Mijn eerste indruk van de club is erg goed. Iedereen is vriendelijk en het wow-effect van het stadion is groot. Ik verheug me erop om hier te spelen. Heracles Almelo volgt me al langer en dat geeft een goed gevoel. Het is een grote club die nu weer gepromoveerd is naar de Eredivisie, het niveau waar Heracles Almelo thuishoort. Ik denk dat dit een goede volgende stap is in mijn carrière en ik kijk ernaar uit om hier te spelen", aldus de aanwinst.

FC Groningen haalt Jurjus als concurrent voor Verrips

Hidde Jurjus gaat aan de slag bij FC Groningen. De Trots van het Noorden neemt de 29-jarige doelman transfervrij over van De Graafschap. De Doetinchemmers wilden graag door met Jurjus, maar de ervaren sluitpost kon zich niet vinden in het aanbod van de club. In De Euroborg tekent hij tot medio 2025. “Ik heb twee mooie seizoenen achter de rug bij De Graafschap en heb alles gespeeld daar. Na gesprekken met FC Groningen zie ik dit als een hele mooie stap omhoog.” In Groningen gaat Jurjus de concurrentiestrijd aan met Michael Verrips.

NAC Breda versterkt zich met ADO-aanvoerder Boy Kemper

Boy Kemper speelt de komende drie seizoenen voor NAC Breda, zo laat de Brabantse club weten via de officiële kanalen. De linksbenige verdediger uit Purmerend was in het afgelopen seizoen aanvoerder bij ADO Den Haag. Kemper onthulde eerder nog in de belangstelling te staan van Eredivisie-clubs, maar tekent nu toch een meerjarige verbintenis in de Keuken Kampioen Divisie. Het jeugdproduct van Ajax zal na het afronden van de medische keuring zijn handtekening zetten.

PSV laat Fedde Leysen naar België vertrekken

Fedde Leysen maakt de overstap van Jong PSV naar Union Sint Gillis. De negentienjarige verdediger heeft in zijn geboorteland een contract getekend voor drie seizoenen met de optie op een extra seizoen. Leysen beschikte bij PSV over een aflopend contract, waardoor hij transfervrij de overstap kan maken naar de nummer drie van het afgelopen seizoen. De Belg kwam in dienst van PSV tot 53 wedstrijden in het beloftenteam, waarin hij 5 keer trefzeker was en 1 assist noteerde. Leysen kwam nooit in actie voor de hoofdmacht.