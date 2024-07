Transfer Mikautadze naar Monaco lijkt op laatste moment gekaapt te worden

Transfer Georges Mikautadze naar Monaco lijkt op laatste moment gekaapt te worden

Waar Georges Mikautadze lange tijd op weg leek naar AS Monaco, heeft inmiddels Olympique Lyon de beste papieren om de aanvaller in te lijven. Fabrizio Romano meldt maandagavond namelijk dat de werkgever van Nicolás Tagliafico de transfer van Mikautadze aan het 'kapen' is.

De Italiaanse transfergoeroe spreekt van 'grote problemen' tussen Monaco en het kamp van de Georgiër. Mikautadze en de Monegasken hadden eerder een principeakkoord bereikt en de medische keuring was reeds gepland, maar er lijkt een kink in de kabel gekomen te zijn.

Inmiddels is de voormalig Ajacied dus op weg naar Lyon, dat de transfer probeert te kapen. Volgens Romano is de nummer zes van het afgelopen Ligue 1-seizoen 'zelfverzekerd' dat de deal rondkomt.

Eerder deze maand leek Mikautadze dus speler van Monaco te gaan worden. Zijn huidige werkgever, FC Metz, en de club van Myron Baodu bereikten een akkoord voor een transfer van twintig miljoen euro (exclusief vijf miljoen aan bonussen) en er lag een contract voor vijf seizoenen klaar.

Inmiddels ziet de wereld er compleet anders uit. Wat Lyon voor Mikautadze gaat betalen, is vooralsnog onbekend.

Voetbal International wist eerder al te melden dat Ajax bij een transfer van de spits een redelijk percentage van de transfersom mag opstrijken. De Amsterdammers ontvangen vijftien procent van de winst die Metz op Mikautadze maakt. De Georgiër leverde Ajax eerder nog dertien miljoen euro op.

