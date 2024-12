Tranen op het veld bij Miliano Jonathans, die beseft dat periode bij Vitesse nu echt voorbij is

Tranen bij Miliano Jonathans na afloop van de thuiswedstrijd van Vitesse tegen Jong FC Utrecht (2-1 winst) van vrijdagavond. De twintigjarige aanvaller ruilt 'zijn' Vitesse namelijk in voor FC Utrecht, waar hij op korte termijn een meerjarig contract zal ondertekenen.

''Ik ben een emotioneel persoon, dus het was niet makkelijk voor me'', laat de vertrekkende Jonathans na afloop weten voor de camera van ESPN. ''Ik speel hier al vanaf mijn tiende.''

Jonathans had halverwege het duel met Jong FC Utrecht een memorabel onderonsje met John van den Brom. ''In de rust vielen de trainer en ik elkaar huilend in de armen in de kleedkamer. Dat was een mooi moment. Ik ben de trainer heel dankbaar voor het vertrouwen dat hij me heeft gegeven.''

De jonge vleugelaanvaller, die afscheid nam met een goal, kreeg van Van den Brom een publiekswissel. ''Dat was ook weer een emotioneel moment. Ik ben de club en de fans super dankbaar voor de afgelopen jaren en ik wens ze het beste toe.''

Voor Jonathans ligt de focus voortaan dus op FC Utrecht. De bedoeling is dat de Vitessenaar een driejarig contract tekent in De Galgenwaard, mits de medische keuring geen roet in het eten gooit.

''Ik heb met meerdere clubs gesprekken gevoerd. Aan Utrecht heb ik echt een warm gevoel overgehouden. Ze lieten niet meer los'', verklaart Jonathans zijn keuze voor de verrassing in de Eredivisie.

Jonathans verlaat Vitesse met 39 wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam. De Utrecht-aanwinst kwam in die reeks tot tien doelpunten en vier assists.