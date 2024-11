Trainer van Jong Ajax spreekt Farioli tegen: 'Hij stond niet op ons lijstje'

Wie zondag de persconferentie van Francesco Farioli na de wedstrijd tegen PEC Zwolle (2-0 winst) heeft bekeken, had Sivert Mannsverk een dag later verwacht bij Jong Ajax. Frank Peereboom, trainer van Jong Ajax, nam de 22-jarige middenvelder echter niet mee naar FC Volendam (3-0 verlies).

Ajax 1 won zondag van PEC. "Sivert Mannsverk is terug bij het team, maar hij zal minuten maken bij Jong Ajax", zei Farioli na afloop op het persmoment.

Mannsverk ontbrak maandag echter in de wedstrijdselectie van Jong Ajax. De coach van het beloftenteam spreekt Farioli dan ook tegen. "Hij had gisteren niet getraind en stond ook helemaal niet op ons lijstje", aldus Peereboom voor de camera van ESPN.

Mannsverk is wel op de weg terug na een slepende blessure, zo bevestigt Peereboom. "Hij is wel iemand die al bij ons getraind heeft, ook bij Ajax 1, en we zijn nu ook aan het kijken wat het beste plan voor hem is."

De verwachting is wel dat Mannsverk binnenkort voor Jong Ajax in actie kan komen. "Het juiste moment zal komen dat hij minuten bij ons gaat maken, zoals andere spelers dat ook wel doen bij ons. Dan is hij van harte welkom, maar dat gaan we pas oppakken als we dat signaal krijgen. Hij heeft wel al meegetraind, maar nog niet voor vandaag."

Peereboom gaat met Farioli in gesprek over de mogelijkheid om Mannsverk vrijdag in te zetten bij Jong Ajax tegen Excelsior. "Als Francesco morgen aangeeft dat hij ready is, zou het kunnen. Als hij hem meeneemt of een ander traject voor hem heeft, kan dat ook. Dan doen we het met onze eigen mensen."