Diego Cocca vreest dat Raúl Moro enige tijd uit de roulatie zal zijn. De door Ajax begeerde vleugelaanvaller van Real Valladolid viel vrijdagavond in de met 2-1 verloren degradatiekraker tegen Espanyol uit met een blessure aan zijn sleutelbeen en verliet het veld per brancard. Volgens Marca is een operatie noodzakelijk of heeft deze al plaatsgevonden.

Moro greep keert na het begin van de tweede helft naar zijn schouder, na een duel met tegenstander Pol Lozano. De buitenspeler werd nog wel behandeld, maar moest uiteindelijk de strijd staken. Moro werd met een karretje naar de kant gebracht en lijkt enige tijd te moeten revalideren.

Diverse Spaanse media reppen over een sleutelbeenbreuk en een noodzakelijke operatie, al heeft Valladolid nog geen officieel statement naar buiten gebracht. Cocca bevestigde na afloop wel dat Moro naar het ziekenhuis in Barcelona is vervoerd en dat de kwetsuur redelijk ernstig lijkt te zijn.

''Ze hebben gezegd dat het om zijn sleutelbeen gaat en dat er in het ziekenhuis wordt gekeken naar de ernst van de blessure'', verzuchtte de Valladolid-coach in gesprek met de Spaanse tak van DAZN. ''Maar het lijkt zeker dat het om een ernstige blessure gaat.''

Ondertussen wacht Ajax op de uitkomst van de medische tests die zullen worden uitgevoerd op Moro. De Amsterdamse club wil de Spaanse vleugelaanvaller graag overnemen deze maand, maar wist met Valladolid nog geen akkoord te bereiken.

Valladolid lijkt minstens tien miljoen euro te willen overhouden aan de verkoop van Moro, terwijl Ajax voorlopig niet verder wil gaan dan zeven miljoen. De gesprekken zijn echter nog niet definitief stopgezet en de speler zelf ziet een avontuur in Nederland wel zitten.

Voorlopig richt Moro zich op het volledig herstellen van zijn sleutelbeenblessure en is de verwachting dat Ajax in de wachtkamer moet zitten. Moro wordt overigens ook gevolgd door Celtic, koploper in Schotland.