Trainer grijpt van schrik naar zijn hart na onverklaarbare actie ex-PSV-doelman

Donderdag, 16 november 2023 om 20:39 • Lars Capiau • Laatste update: 21:06

Cássio Ramos heeft zijn trainer, en alle aanwezige Corinthians-fans, serieus laten schrikken. De ex-doelman van onder meer PSV en Sparta Rotterdam liet bewust een vrije trap in het doel rollen. Het bleek een bijzonder slimme zet.

De vrije trap was namelijk een indirecte. De spelregels duiden dat een indirecte vrije trap nooit in een keer op doel geschoten mag worden. Derhalve mocht Ramos, volgens de reglementen, de bal oppikken voor een doeltrap.

GK Cassio had Corinthians managers heart going for a second ??????? pic.twitter.com/CplCHgeUqK