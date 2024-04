Trainer AEK Athene is helemaal de weg kwijt en grijpt official bij de strot

In de Griekse competitie is het na afloop van de wedstrijd tussen PAOK en AEK Athene helemaal uit de hand gelopen. Na een late winnende treffer van PAOK ontstond er een vechtpartij, waarbij AEK-trainer Matías Almeyda actief betrokken was en zelfs een official bij de strot greep.

In Griekenland worden er na de reguliere competitie nog extra play-offs gespeeld, vergelijkbaar met wat in België gedaan wordt. Koploper AEK ging afgelopen zondag op bezoek bij PAOK, dat bij een overwinning de tweede plaats zou veroveren.

Lange tijd stond het 1-1, maar In minuut 75 pakten de bezoekers de voorsprong door een doelpunt van Domagoj Vida. In de laatste tien minuten werd de wedstrijd echter weer helemaal omgedraaid. Giannis Kostantelias en Baba Rahman bezorgden PAOK de belangrijke drie punten.

Na het laatste fluitsignaal ging het helemaal mis. Almeyda kreeg het aan de stok met een aantal stafleden van PAOK, waarna er chaotische taferelen ontstonden en het uitliep op een vechtpartij.

Almeyda speelde daarin een ware hoofdrol. Op beelden is te zien hoe hij helemaal de controle over zichzelf verliest en zelfs een eigen speler aan de kant duwt om een andere man vervolgens bij zijn nek te grijpen.

Volgens Griekse media is die man een official van de Griekse voetbalbond. Later, toen Almeyda gekalmeerd was, bood hij zijn excuses aan, maar leek hij geen spijt te hebben van zijn daden. “Als ik zie dat mij onrecht wordt aangedaan, reageer ik. Ik ben een man, er stroomt bloed door mijn aderen. Ik ga mijn persoonlijkheid niet veranderen”, aldus de trainer van AEK.

Almeyda hangt nu een schorsing boven het hoofd van maximaal drie wedstrijden voor zijn buitensporige gedrag. Dat zou betekenen dat hij de rest van het seizoen moet toekijken, daar AEK nog twee wedstrijden te spelen heeft. Momenteel heeft het nog een voorsprong van vier punten op nummer PAOK, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

