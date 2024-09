Tottenham wint dankzij speciale goals Solanke en Johnson; controversieel besluit scheidsrechter

Tottenham Hotspur heeft een broodnodige zege behaald in de Premier League. De ploeg van manager Ange Postecoglou won dankzij treffers van Dominic Solanke, Brennan Johnson en James Maddison met 3-1 van Brentford. Tottenham kan zo weer een beetje ademhalen en staat na een matige seizoenstart op zeven punten uit vijf duels.

Dat Tottenham zou winnen, was zeker in de beginfase van de wedstrijd geen vanzelfsprekendheid. Brentford wist namelijk al binnen een minuut de score te openen in Noord-Londen. Na balverlies van Dejan Kulusevski trokken de bezoekers direct ten aanval. Keane Lewis-Potter gaf vanaf de linkerkant voor op Bryan Mbuemo, die zijn volley met links prachtig zag binnenvallen: 0-1.

Toch zou het niet gek lang duren voordat Tottenham orde op zaken stelde. Nog voor de tiende minuut konden de supporters in het Tottenham Hotspur Stadium juichen. Dat hadden zij vooral te danken aan Ethan Pinnock, die zomaar inleverde bij James Maddison. De Engelsman stuitte nog op Mark Flekken, maar de Oranje-international had vervolgens geen antwoord op de rebound van Solanke: 1-1. Het was zijn eerste treffer voor Tottenham.

Brentford, waar naast Flekken ook Sepp van den Berg in de basis stond, werd na de gelijkmaker direct verder onder druk gezet. Son Heung-min was Van den Berg te snel af en omspeelde ook Flekken, maar kwam daarna vast te zitten in het oerwoud aan verdedigers. De Zuid-Koreaan legde af op Kulusevski, wiens schot strandde voordat Flekken in actie hoefde te komen.

Van den Berg en Flekken zouden niet veel later alsnog geklopt worden. Son gaf mee aan Johnson, die weinig last had van de Brentford-defensie en met rechts de verre hoek vond: 2-1. Een extra zoete treffer voor Johnson, die zijn Instagram-account deactiveerde nadat hij te maken kreeg met racisme. Midweeks tekende hij in blessuretijd al voor de winnende treffer in het EFL Cup-duel met Coventry City (1-2).

Desondanks had het al heel snel 2-2 kunnen staan na gegoochel van Tottenham-goalie Guglielmo Vicario. De Italiaan wist niet wat hij met de bal moest doen en verloor de bal enkele meters voor zijn doellijn aan Fábio Carvalho, die niet niet lekker uitkwam voor een schot. Hij legde terug op Mbuemo, die zag dat Vicario zijn fout goedmaakte.

Een klein kwartier na rust kwam Vicario andermaal in de problemen, door de bal overduidelijk buiten de zestien met zijn hand te raken. Arbiter John Brooks niet voor het voorval, tot onbegrip van Brentford. Protesten leverden Kristoffer Ajer en manager Thomas Frank bovendien een gele kaart op. De VAR greep bovendien ook niet in en dus moest Brentford verder. The Bees en the Spurs kregen mogelijkheden op treffers, die lange tijd niet vielen.

Vijf minuten voor tijd was het duel alsnog definitief beslist. Een uitstekende tackle van Yves Bissouma leidde een scherpe counter in. Son behield het overzicht en legde breed op Maddison, die Flekken verschalkte met een fraai stiftje. De gele kaart die hij kreeg voor het uittrekken van zijn shirt, nam hij op de koop toe: 3-1.